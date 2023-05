El obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, monseñor Santiago Rodríguez, exhortó a las instituciones que están llamadas a reguardar, proteger y a cultivar la familia, trabajar en ese sentido, ya que la familia como parte esencial de nuestra sociedad, hoy más que nunca se ve amenazada.

El prelado católico entiende que la familia se ve amenazada por la falta de valores y la falta de atención que necesita de nuestra sociedad y nuestra vida, por lo que cree que es fundamental vivir conforme a lo que ya ha establecido la familia.

Monseñor Rodríguez, llamó a las autoridades a seguir cultivando y fortaleciendo la familia, porque todo lo que vemos que sucede en la sociedad es parte de la desintegración de la familia.

Dijo que la familia es la célula primaria de la sociedad y columna vertebral de la misma. Además la familia es santuario de la vida y pequeña iglesia doméstica, donde se cultivan los más grandes valores e ideales del ser humano y donde nos hacemos ese ser sociable donde se puede interactuar, intercambiar y constituir una sana convivencia.

Lea: COE mantiene 10 provincias en alerta verde por vaguada

“Todos y cada uno, tenemos una cuota de responsabilidad, de cultivar, de fortalecer y defender la familia, ya que la iglesia no se negocia, por lo que ningunos de los antivalores, ideología y grupos afines que quieren destruir la familia, no estamos de acuerdo, porque si no hay familia, no habrá sociedad y mucho menos podrá existir una verdadera sociedad”, expresó monseñor Santiago Rodríguez.

El obispo Rodríguez se refirió en esos términos en ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Familia.