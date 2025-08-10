¿Vale la pena o no? Lo que te recomienda el horóscopo de hoy 

Aries

Hoy tendrás algunos problemas con tu lugar de residencia. Las influencias astrales del día implican que algunos desperfectos previos desconocidos saldrán a la superficie. No lo dudes, si puedes, aniquílalos. También puede haber inconvenientes y peleas entre familiares. Si puedes, trata de pasar un tiempo a solas. Este no es el mejor día para estresarte.

Tauro

Hoy tu corazón sentirá algunas presiones, las cuales, en turno, acarrearán presión a tu cuerpo, ya sea que te des cuenta o no. Haz lo posible para aliviar esta presión trabajando para comprender tu oposición en vez de intentar pelear automáticamente contra ella. La energía indica la aproximación de un debate que se avecina. Libera la tensión física que hay dentro de ti.

Géminis

Necesitarás realizar algunos ajustes de tu estado interior en base a una nueva información que recibirás. Algunas personas mayores que tú y más sabias aparecerán en tu vida, y tratarás de absorber esa sabiduría tan importante que ellos intentarán transmitirte. La configuración celestial de este día atraerá tu atención a este aspecto de tu vida.

Cáncer

Las sociedades con los demás cumplirán un papel importante en tu vida en este momento. Descubrirás que los aspectos internos y externos de tu ser no están armonizados a causa de la configuración celestial de este día. Los temas familiares hoy resurgirán, y verás que te resultará difícil encontrar soluciones, ya que internamente no estás en lo correcto.

Lea más: El horóscopo hoy: Qué te traen los astros para 09 de agosto

Leo

Toma el control de tu destino en vez de dejarlo librado a la suerte para decidir a dónde quieres llegar. La clave para ti en este día es confiar en tus instintos, especialmente en la fase de las influencias que sientas más propensas a generar un buen cambio en tu vida. Podría ser que lo que sientes en tu interior no está sincronizado con lo que proyectas al exterior. Haz lo que puedas para armonizar estas dos partes de tu ser.

Virgo

Presta atención al hecho de que la relación con tu ser especial estará algo tensa debido a la energía de la configuración planetaria de hoy. Las diferencias fundamentales entre ustedes hará difícil encontrar soluciones en cualquier tema que cause conflictos. La clave es no tratar ningún tema demasiado tercamente. Si las cosas no se resuelven, será mejor que esperes hasta que todo se calme.

Libra

Un aumento en tu nivel de curiosidad podría hacerte descubrir un talento oculto hoy. Puede ser que algo previamente desconocido salga a la superficie. Con la configuración planetaria, tal vez estés desarrollando un interés en el arte combinado con la tecnología moderna, como por ejemplo realizar una película o gráficos en la computadora. Definitivamente encontrarás obstáculos, ¡pero no permitas que te detengan!

Escorpión

La posibilidad de ganar más dinero de una u otra forma rondará tu mente hoy. La influencia de los planetas y sus energías implican un cambio en la ganancia económica a través de la tecnología moderna, como inversiones en línea o trabajar con computadoras. Sea lo que sea, requerirá de mucho trabajo, y seguramente te encontrarás con muchos obstáculos en el camino.

Sagitario

Una importante inversión de tiempo o esfuerzo que has puesto en un proyecto de algún tipo parecerá peligrar hoy. La combinación actual de energías en juego indica que a pesar de que la situación puede parecer dudosa, todo es mucho mejor de lo que aparenta. Tu mente también podría estar concentrada en el sexo y el romance como resultado de la alineación planetaria. ¡Esto será mucho menos ambiguo esta noche que el futuro de tu proyecto!

Capricornio

Preocupaciones laborales interferirán con la alegría del día. La política oficial, y el chisme que generalmente la acompaña, te deprimirán un poco. La configuración del panorama astral que existe en este momento sugiere que ocurrirán muchas cosas que desconoces. Sácatelo de la cabeza hasta mañana, entonces haz lo que puedas por conocer los hechos sobre lo que escuches. ¡Y mantente fuera de todo tipo de política!

Acuario

Recibirás llamadas telefónicas extrañas, quizás te corten, o sea un número equivocado. Alguien está intentando comunicarse con otra persona y termina molestándote a ti. Quizás las líneas telefónicas se encuentren ligadas. La comunicación a través de la tecnología moderna también andará mal. Por lo tanto, si tienes que decirle algo importante a alguien, será mejor, de ser posible, sacar el auto e ir a decírselo en persona.

Piscis

Tus familiares podrían tener muchas cosas en mente que no desean compartir contigo, sin embargo te podrás en guardia debido a sus comportamientos. Los planetas y su poderosa influencia están creando una energía que propicia inconvenientes, los cuales podrían conducir a peleas si no se toman medidas. Contrólate, mantén una buena comunicación con todos, y asegúrate de utilizar tu innata comprensión antes de que todos enloquezcan.