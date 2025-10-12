Lo que trajo el Periódico Hoy esta semana: resumen de las ediciones impresas  

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 6 de octubre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 11 de octubre de 2025.

Lunes 6 de octubre de 2025

Apymetex solicita defender industria local textil frente a los chinos

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Textileras (Apymetex) pidió que para defender a la industria local textil de la avalancha de importaciones chinas, se cumplan y en endurezcan las tarifas arancelarias.

La solicitud fue hecha por los directivos de Apymetex al participar en el Encuentro Económico de HOY: Ana Bencosme Candelier, presidenta; Efraín Minaya, primer vicepresidente, Juan Luis Rodríguez, segundo vicepresidente, Salvador Santos, secretario, Argentina Matos, tesorera y Alvaro Solano, director de Proyectos.

Puede leer: Apymetex solicita defender industria local textil frente a los chinos

Martes 7 de octubre de 2025

Luis Abinader dice 80 % préstamos es para pago deudas Leonel y Danilo

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que el 80 % de las deudas que ha asumido el actual Gobierno se ha destinado al pago de compromisos dejados por los Gobierno de Leonel Fernández y Danilo Medina en sus respectivas gestiones, entre 2004 y 2020.

El mandatario ofreció la información en el Palacio Nacional, en el Encuentro LA Semanal, donde junto a Alejandro Fernández, superintendente de Bancos, trató sobre los avances experimentados por el sector financiero dominicano.

Puede Leer: Luis Abinader dice 80 % préstamos es para pago deudas Leonel y Danilo

Miércoles 8 de octubre 2025

Comisión Bicameral verá nuevo Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados (CD) seleccionó este martes al grupo de diputados que junto a los senadores conformarán la Comisión Bicameral para el estudio del proyecto de ley del Presupuesto General de Estado para el 2026.

Los comisionados son: Fiordaliza Estévez, José David Báez, Miguel Espinal, Onabel Aristy, Seliné Méndez, Mayobanex Martínez, Danilo Díaz, Ramón Raposo, María Rodríguez, Brenda Ogando, Braulio de Jesús Espinal, Ángela Pérez Díaz, Carmen Ligia Barceló, Ramón Bueno, Dellys Féliz y Francisco Javier Paulino, quien presidirá dicha Comisión por la Cámara de Diputados.

Puede leer: Comisión Bicameral verá nuevo Presupuesto 2026

Jueves 9 de octubre de 2025

Fotos: así quedó Pintura tras la construcción del paso a desnivel

El presidente de la República, Luis Abinader, junto al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, inauguraron la mañana de este miércoles el paso a desnivel de la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar (Pintura), en el municipio de Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con lo informado, la obra, con una longitud aproximada de 480 metros, tiene como objetivo mejorar la fluidez del tránsito y optimizar la movilidad en una de las zonas más concurridas del Gran Santo Domingo.