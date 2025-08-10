Lo que trajo el Periódico Hoy esta semana: resumen de las ediciones impresas  

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 04 de agosto de 2025 hasta la edición de ayer sábado 09 de agosto de 2025.

Lunes 04 de agosto de 2025

Presidente dice que es posible mejorar Código Penal, hacerle arreglos

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que en un año se “pueden hacer algunos arreglos” al recién promulgado Código Penal y no descartó que se creen otras legislaciones alternas a la Ley 74-25. Justificó el préstamo de US$615 millones aprobado por la Cámara de Diputados, al afirmar que esos recursos irán a cubrir parte del Presupuesto del Estado del 2025.

El mandatario trató el tema en el Encuentro LA Semanal con la Prensa junto al ministro de Educación, Luis Miguel Decamps y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez Mella, quienes mostraron los avances en revalorización de la educación física escolar.

Ampliar aquí: Presidente dice que es posible mejorar Código Penal, hacerle arreglos

Martes 05 de agosto de 2025

Estudiantes dominicanos en NY fortalecen identidad

Un grupo de 30 estudiantes dominicanos residentes en Nueva York, que reciente fueron galardonados por su excelencia académica, está en el país, para participar en una agenda oficial que busca fortalecer su identidad cultural y los vínculos con su nación de origen, a través del programa “Orígenes de Excelencia”.

Una comunicación señala que la iniciativa, organizada por el Consulado de República Dominicana en Nueva York y diversas instituciones gubernamentales, tiene como propósito reconectar a jóvenes destacados de la diáspora con sus raíces patrióticas y culturales.

Ampliar aquí: Estudiantes dominicanos en NY fortalecen identidad

Miércoles 06 de agosto de 2025

El adiós al exministro de Cultura José R. Lantigua

Falleció la madrugada de ayer el escritor, gestor cultural y exministro de Cultura, José Rafael Lantigua, tras sufrir serias complicaciones de salud que lo mantenían postrado. Tenía 76 años de edad.

Sus restos son expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde han acudido personalidades de diversos ámbitos, entre ellos intelectuales y dirigentes políticos del país.

Ampliar aquí: El adiós al exministro de Cultura José R. Lantigua

Jueves 07 de agosto de 2025

Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

El presidente Luis Abinader dejó abierta la posibilidad de una reforma fiscal, la revisión del salario mínimo del sector público el cual calificó de «indignante» y el aumento de inversión pública en un presupuesto complementario.

Durante un conversatorio de tres horas con ejecutivos y periodistas del Grupo de Comunicaciones Corripio, Abinader también insistió en resaltar los avances del nuevo Código Penal, así como en las principales obras del Gobierno. El presidente estuvo acompañado de los ministros de Educación, Luis Miguel de Camps, de Interior y Policía, Faride Raful, de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de Obras Públicas, Eduardo Estrella y de la Mujer, Mayra Jiménez. También de su asistente Mercedes Pichardo y el encargado de Prensa, Daniel García.

Ampliar aquí: Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

Viernes 08 de agosto de 2025

Gobierno y empresario revisan metas de desarrollo

El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y representantes de la cúpula empresarial revisaron las acciones priorizadas por los comités sectoriales de la iniciativa Meta RD 2036, sus fortalezas, debilidades.

Adelantó que se reunirán en un mes para redefinir la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo.

En una sesión ampliada del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad en el Palacio Nacional con las exposiciones de los líderes empresariales Celso Juan Marranzini, Frank Rainieri, Manuel Estrella, Julio V.

Ampliar aquí: Gobierno y empresario revisan metas de desarrollo

Sábado 09 de agosto de 2025

Comando Sur EE.UU. ratifica interés colaborar seguridad

El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, visitó el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Informática, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) del Ministerio de Defensa y ratificó el deseo de su país de colaborar para el fortalecimiento de la seguridad regional.

En un recorrido por las instalaciones del organismo, junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y oficiales del Comando y de Defensa del país, el almirante de cuatro estrellas y aviador naval de la Armada estadounidense. observó en el C5i, el monitoreo de la frontera con Haití, así como la coordinación, intercambio de inteligencia y las operaciones de seguridad.