Lo que trajo el Periódico Hoy esta semana: resumen de las ediciones impresas  

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 11 de agosto de 2025 hasta la edición de ayer sábado 16 de agosto de 2025.

Lunes 11 de agosto de 2025

Luis Abinader inaugura ampliación y pasillo de interconexión peatonal del Metro; entran trenes de 6 vagones

Como parte del proyecto de Ampliación de la Capacidad de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este domingo la puesta en marcha de los nuevos trenes de seis vagones y la inauguración del pasillo de interconexión peatonal entre las líneas 1 y 2 del importante medio de transporte colectivo, iniciativas ejecutadas por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

Martes 12 de agosto de 2025

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

El salón de eventos del Periódico Hoy estaba a su máximo esplendor, colorido y en la cara de sus empleados brillaba una sonrisa, todos saludándose y compartiendo en un ambiente ameno y armonioso y no era para menos pues el Guardián de la verdad llegó a su 44 aniversario con el compromiso democrático y pasión que le caracteriza.

A las 4:00 pm, todo el personal del Periódico Hoy tomó una pequeña pausa para compartir y celebrar junto a su fundador José Luis Corripio “Pepin” y su director Bienvenido Álvarez, la trayectoria histórica de este medio que ha sido referente de responsabilidad periodística y servicio al interés público.

Miércoles 13 de agosto de 2025

Empleados cerrado ingenio reclaman aclarar el destino RD$800.0 millones

Ochenta personas, entre ellos obreros, ejecutivos, directores medios y encargados departamentales que por más de una década laboraron en el cerrado ingenio Montellano, reclamaron de las autoridades del Banco Central aclarar el destino que han recorrido RD$800.0 millones que depositó en esa institución el Consorcio Azucarero & Biocombustible Quisqueya (Cabioqui), para el pago de “nuestros salarios y las prestaciones laborales, pero carecemos de informaciones que nos qclaren nuestro caso”.

Esta empresa con sede en Chicago, Estados Unidos, arrendó en febrero e 2012 al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el ingenio que había sido años antes para ponerlo en operación en un plazo de doce meses, con una inversión superior a los US$40.0 millones. Pero este proyecto quedó estancado, lo que obligó a los ejecutivos del CEA, en ese entonces, a notificar mediante acto de aguacil, exigir a los dueños de Cabioqui el saldo de una deuda de US$850,000.00, incluso que permitieran un inventario sobre los bienes en el central Azucarero.

Jueves 14 de agosto de 2025

Antipulpo: el Estado reacciona a condena de Alexis Medina y otros encartados

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Juan Alexis Medina Sánchez junto a otros seis imputados y todas las empresas vinculadas al pago solidario de 500 millones de pesos en favor del Estado por los daños y perjuicios ocasionados por los actos de corrupción comprobados en juicio así como el decomiso en favor del Estado Dominicano de todos los bienes que serán indicados en la sentencia íntegra.

Viernes 15 de agosto de 2025

Condenados pagarían $500 millones al Estado

Luego de cuatro años, ocho meses y seis días transcurridos desde la etapa inicial del proceso penal contra los imputados en el caso de corrupción administrativa conocido como “Antipulpo”, el segundo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional falló el fondo y condenó la madrugada de ayer a ocho de las 2 1 personas físicas imputadas.

