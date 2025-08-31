Lo que trajo el Periódico Hoy esta semana: resumen de las ediciones impresas  

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 25 de agosto de 2025 hasta la edición de ayer sábado 30 de agosto de 2025.

Lunes 25 de agosto de 2025

Alza en uniformes provoca corre-corre previo año escolar

Los comercios lucieron ayer abarrotados por la compra de los útiles escolares, sobre todo de uniformes, ante la entrega insuficiente de kits escolares por parte del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). En otros casos algunas familias aún no lo han recibido.

Esto ha obligado a los padres a salirse nueva vez del presupuesto y buscar opciones más económicas para enviar a sus hijos bien puestos y evitar malos ratos a tan solo horas del inicio del nuevo año escolar.

Puede leer: Alza en uniformes provoca corre-corre previo año escolar

Martes 26 de agosto de 2025

JCE tratará con Luis Abinader sobre los fondos para nueva cédula

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) sostendrá una reunión con el presidente de la República, Luis Abinader, para discutir todo lo relativo al presupuesto del proyecto de la nueva cédula que asciende a RD$ 3,361 millones.

Así lo informó el consultor jurídico de la JCE, Denny Díaz Mordán, quien manifestó que la entidad cuenta con el 20% (algo más de 600 millones de pesos) que establece el pliego de condiciones que es lo que hay que avanzar tras la firma del contrato y establece que están en disposición de entregar no más de un 20% para iniciar el proyecto y cuando entreguen “que es llave en mano”, la institución habrá saldado.

Puede leer: JCE tratará con Luis Abinader sobre los fondos para nueva cédula

Miércoles 27 de agosto de 2025

Así ha crecido el mercado laboral, según el Banco Central

El Banco Central de la República Dominicana informó que el mercado laboral en el país ha crecido considerablemente en lo que va de este 2025.

En el segundo trimestre de 2025 el total de ocupados de la economía dominicana (incluyendo los formales e informales) se ubicó en 5,123,548 trabajadores, para un incremento de 121,164 nuevos ocupados netos al comparar con respecto a abril-junio de 2024.

Jueves 28 de agosto de 2025

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

Alrededor del 70% del territorio dominicano es vulnerable a inundaciones, ya sea por causas naturales o construcciones en lugares inapropiados, situación que se agrava por la ocurrencia de fenómenos más extremos por el cambio climático.

Esta realidad ha llevado a que las autoridades adquieran mejores equipos y busquen estrategias para dar respuestas efectivas y coordinadas entre los diferentes organismos, tales como el Operaciones de Emergencias (COE), la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Hospitalarias (DAEH) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Puede leer: Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades