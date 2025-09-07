¿Te perdiste alguna? Resumen de las ediciones impresas del Hoy del 1 al 6 de septiembre

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 1 de septiembre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 6 de septiembre de 2025.

Lunes 1 de septiembre

Leonel: “Crisis eléctrica es por no invertir en las redes de distribución”

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que la crisis energética que afecta al país y que provoca apagones de hasta ocho horas, se debe a la ausencia de inversión en las redes de distribución y a la falta de tecnología para focalizar los cortes a quienes incumplen el pago del servicio.

También deploró las condiciones en que se encuentra la educación dominicana y los servicios de salud. Fernández, tres veces presidente de la República, cuestionó la labor del Gobierno, durante un acto de juramentación de un grupo de profesionales como nuevos miembros, en la provincia La Vega, en la que declaró que vio una encuesta en la mañana del pasado sábado, que presenta a la FP como “la principal organización política del país, desplazando al oficialismo en las preferencias ciudadanas”.

Martes 2 de septiembre

Amazon Air Cargo inicia operaciones con 770 toneladas

República Dominicana se apresta a recibir mañana el primer vuelo de Amazon Air Cargo, que llegará a las 9:00 de la mañana al aeropuerto Internacional Las Américas informó ayer el presidente Luis Abinader, quien prevé que aviación genere ingresos de US$15 mil millones y un aporte de 40 mil empleos directos y 540 mil indirectos y el 11 % al PIB.

Al encabezar el encuentro LA Semanal el mandatario citó los avances del sector aeroportuario junto a los directores de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; de Igor Rodríguez, de Aeronáutica Civil; Víctor Pichardo, del Departamento Aeroportuario y de Héctor Porcella de la Junta de Aviación Civil.

Miércoles 3 de septiembre

Maxy Montilla devolverá RD$3,000 millones a Estado

El Ministerio Público (MP) informó ayer que llegó a un acuerdo judicial con Maxy Gerardo Montilla Sierra y sus empresas, tras aceptar su responsabilidad penal y y el decomiso de bienes por más de RD$3,000 millones, por su presunta participación en actos de corrupción administrativa.

Ese es el mismo caso por el que Alexis Medina fue condenado a siete años de prisión, tras ser hallado culpable de actos de corrupción contra el Estado.

Jueves 4 de septiembre

JCE revela nueva Cédula de Identidad y Electoral tendrá vigencia de hasta 20 años

La nueva Cédula de Identidad y Electoral (CIE) tendrá una vigencia de hasta 20 años, contará con un Chip, podrá ser usada para firma digital y en certificados de viajes . Y aunque su renovación será gratis, algunos de estos elementos tendrán costos.

El proceso masivo de renovación iniciará el próximo año para lo cual la Junta Central Electoral (JCE) dispondrán de 347 centros en en el país y el extranjero con unidades móviles que trabajarán las 24 horas a los fines de completar la entrega del documento a 9,412,353 ciudadanos y residentes.

Viernes 5 de septiembre

País tiene 28,642 casos sospechosos de malaria y 179 de dengue

En la semana epidemiológica 34 del 2025, se han notificado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica un total de 28,642 casos sospechosos de malaria y se han confirmado 781.

El 69 % de los casos confirmados corresponde al sexo masculino, con edades predominantes entre 10 y 39 años. Los focos activos de transmisión se concentran principalmente de las provincias de Azua (438 casos) y San Juan de la Maguana (297 casos). Además, se han confirmado casos en las provincias de Elías Piña (27), Santo Domingo (7), La Altagracia (3), Monte Cristi (2), Dajabón (1), Sánchez Ramírez (1), Bahoruco (1) , Santiago (1) y extranjero procedente de Haití (3), dice el informe.

