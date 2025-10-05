Lo que trajo el Periódico Hoy esta semana: resumen de las ediciones impresas  

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 29 de septiembre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 04 de octubre de 2025.

1- Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

1- Gobierno invertirá RD$658 millones en Santiago

El presidente Luis Abinader anunció ayer en Santiago de los Caballeros el inicio del remozamiento integral del Hospedaje Yaque, la construcción del proyecto Mirador del Yaque ubicado en área conocida como el “Nueva York chiquito” y varios trabajos de saneamientos con inversiones de RD$658 millones

Precisó que a través del presupuesto complementario aprobado la pasada semana, el Gobierno transfirió ese monto millones para iniciar los trabajos.

El 70 % de los recursos será destinado al Hospedaje Yaque y el 30% restante para obras de saneamiento, incluyendo la cañada de Gurabo y el área conocida como “Nueva York chiquito”, que -se ha informado- será transformada en un parque.

2- Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

2- Luis Abinader promete por caso Senasa: «Vamos a desaparecer la impunidad»

El presidente Luis Abinader recordó este lunes que su gestión está enfocada en eliminar por completo la impunidad «que por décadas existió» en el país, a propósito de nuevas revelaciones hechas por la periodistas Edith Febles, sobre otro supuesto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), esta vez con medicamentos gratuitos.

Abinader, que respondió sobre el tema durante La Semanal con la Prensa, en Santiago, reiteró que su Gobierno envió a la Procuraduría General de la República las supuestas irregularidades halladas en esa ARS. «Vamos a esperar la investigación», apuntó el mandatario.

3- Edición impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

3- La Ciudad Sanitaria ya está completa: Luis Abinader inaugura hospital Dr. José Joaquín Puello

El presidente Luis Abinader inauguró este martes el Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, marcando la culminación de un proceso histórico que coloca al país como referente regional en servicios de salud.

La edificación que tuvo una inversión de RD$3,207 millones de pesos, dispone de la Unidad de Quemados más completa del Caribe, un área de hemodiálisis equipada con 28 sillones, 24 generales y 4 aislados, además de 14 quirófanos, 40 unidades de cuidados intensivos y 232 camas, lo que fortalece de manera significativa la capacidad quirúrgica y asistencial del complejo hospitalario.

4- Edición impresa, jueves 02 de octubre de 2025

En la RD persisten varios retos para el desarrollo de las personas con discapacidad

A pesar de algunos avances en términos de reconocimiento de los derechos a las personas con discapacidad, en el país existen retos en materia de inclusión laboral, educativa, de atención en salud y cultural que limitan el desarrollo socio económico de este segmento que representan alrededor del 12% de la población.

Durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el tema lo expusieron José Beltrán y Francina Hungría, presidente y representante de la Fundación Francina, respectivamente, quien abogaron porque las personas con discapacidad deben tratarse dentro de una agenda integral de la ciudadanía, no de forma segregada.

Ampliar aquí: En la RD persisten varios retos para el desarrollo de las personas con discapacidad

5- Edición impresa, viernes 03 de octubre de 2025

Transformando vidas: Títulos de propiedad para residentes de Santo Domingo Oeste

La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) anunció el inicio de los trabajos de titulación definitiva de viviendas y solares del proyecto Villa Ogando, que impactará en ocho sectores del municipio Santo Domingo Oeste, beneficiando a más de 6,000 personas.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, quien llevó la buena noticia a los residentes de La Ciénaga, Hato Nuevo, Villa Ogando, Villa Verde, La Angelita, Altamira, Brisas de Villa Verde y Nuevo Horizonte, sectores que serán impactados de manera directa con esta iniciativa.