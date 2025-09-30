¿Lo sabías? A través de ChatGPT ahora podrás comprar productos

  • EFE
¿Lo sabías? A través de ChatGPT ahora podrás comprar productos

La compañía OpenAI, líder en inteligencia artificial, ha anunciado este lunes que ha incorporado a su popular ChatGPT una herramienta para comprar cualquier producto o servicio mediante la cual todo el proceso de selección, pago y envío podrá hacerlo el usuario desde el mismo chat.

Un comunicado de la empresa explica cómo será el proceso, disponible en las versiones Plus, Pro y gratuitas del chat: el usuario pide consejo para comprar un producto según un criterio de precio o calidad, el chat rastrea la web y ofrece una respuesta que está clasificada «sin patrocinios, únicamente según la relevancia para el usuario».

Una vez aparece el producto en pantalla, el usuario clica sobre la opción «comprar» y el chat se encarga de todo el resto -procesar el pago electrónico mediante tarjeta y enviar el producto a destino-, sin que el consumidor tenga que abandonar el chat.

El usuario no pagará ningún extra por la compra, pero sí lo hará el vendedor mediante «una pequeña tasa» que no se precisa.

«ChatGPT actuará simplemente como el agente del usuario en la IA: transmitiendo con garantías la información entre el vendedor y el comprador, como haría un comprador digital personal», detalla.

OpenAI asegura en su comunicado que en este momento ya ha llegado a los 700 millones de usuarios por semana.

Seguir leyendo: ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

¿Lo sabías? A través de ChatGPT ahora podrás comprar productos
¿Lo sabías? A través de ChatGPT ahora podrás comprar productos
30 septiembre, 2025
La nube que mueve al mundo
La nube que mueve al mundo
24 septiembre, 2025
¡Arriba las manos!, dijo la IA
¡Arriba las manos!, dijo la IA
22 septiembre, 2025
ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental
ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental
8 septiembre, 2025
El cerebro en la era de la Inteligencia Artificial: ¿aliado brillante o enemigo cognitivo?
El cerebro en la era de la Inteligencia Artificial: ¿aliado brillante o enemigo cognitivo?
7 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Cautela inédita

Cautela inédita

El cerebro y la corrupción

El cerebro y la corrupción

Desarrollo tecnológico chino

Desarrollo tecnológico chino

Agricultura a la defensiva

Agricultura a la defensiva

Es tiempo de medidas reales que garanticen la seguridad en carreteras e infraestructuras

Es tiempo de medidas reales que garanticen la seguridad en carreteras e infraestructuras

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo