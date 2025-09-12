Lo sorprendente que tu iPhone (y otros dispositivos Apple) pueden hacer y no sabías  

A propósito del reciente evento sobre el lanzamiento de nuevas versiones de dispositivos de Apple, te presento algunas opciones más funcionales, pero poco conocidas, organizadas por cada dispositivo de este ecosistema . Muchas de ellas no son tan populares, pero resultan muy útiles en el día a día:
iPhone
Back Tap (Tocar atrás): un doble o triple toque en la parte trasera del iPhone para acciones como abrir la cámara, tomar capturas, abrir accesibilidad, etc.
Texto en vivo (Live Text): Apunta la cámara a cualquier texto (carteles, fotos, manuscritos) y puedes copiarlo, traducirlo o llamar a números detectados.
Desbloqueo con Apple Watch: Si tienes mascarilla, el Apple Watch desbloquea tu iPhone automáticamente.
Modo concentración inteligente: Se adapta a tu ubicación, hora o actividad (ejemplo: solo notificaciones laborales en la oficina).
AirDrop con proximidad: Si acercas el iPhone a otro, puedes compartir archivos sin buscarlo en la lista.
Apple Watch
Desbloquear Mac automáticamente: Si tienes el reloj puesto, tu Mac se desbloquea al acercarte.
Controlar la cámara del iPhone: Sirve de control remoto para tomar fotos a distancia o ver lo que enfoca la cámara.
Lavar manos automático: Detecta movimiento + sonido del agua y activa un temporizador de 20s.
Aviso de caídas con ubicación: Llama automáticamente a emergencias si detecta una caída fuerte.
Haptic Time (Hora háptica): Vibra en tu muñeca con un patrón que representa la hora sin necesidad de mirar la pantalla.
Mac (MacBook, iMac, Mac mini)
Universal Clipboard (Portapapeles universal): Copias texto en iPhone y lo pegas en Mac (y viceversa).
Control Universal (Universal Control): Usa el mismo mouse y teclado en Mac y iPad al mover el cursor entre pantallas.
Spotlight avanzado: Calcula operaciones, convierte divisas y abre apps sin necesidad de navegador.
AirDrop entre dispositivos: Transferencias rápidas con iPhone/iPad sin cables.
Sidecar: Convierte el iPad en una segunda pantalla del Mac.
iPad
Stage Manager: Organización avanzada de multitarea con ventanas superpuestas.
Apple Pencil + Scribble: Escribes a mano en cualquier cuadro de texto y lo convierte en texto digital.
Compartir pantalla en FaceTime: Puedes dar clases, presentaciones o ayudar a alguien a distancia.
Universal Control (con Mac): Mueves archivos arrastrándolos del iPad al Mac directamente.
Modo de referencia (iPad Pro M1/M2): Funciona como monitor de referencia para edición de color profesional.
AirPods
Audio espacial personalizado: Escanea tus orejas con el iPhone y adapta el sonido a tu oído.
Cambio automático de dispositivo: Saltan de iPhone a iPad o Mac según lo que uses.
Announce Notifications (Anunciar notificaciones): Siri lee mensajes o alertas mientras tienes los AirPods puestos.
Compartir audio: Dos pares de AirPods pueden escuchar lo mismo en un solo iPhone o iPad.
Modo transparencia adaptativo (AirPods Pro 2): Baja automáticamente ruidos fuertes como sirenas o taladros, sin aislarte del todo.
Apple TV
Controlar con iPhone: El iPhone se convierte en control remoto desde el Centro de control.
Fitness+ con Apple Watch: Muestra en la pantalla métricas de tu entrenamiento en tiempo real.
HomeKit Hub: Actúa como centro de control para domótica aunque estés fuera de casa.
Picture in Picture: Ver un video mientras navegas en otras apps del Apple TV.
Audio compartido: Conecta dos pares de AirPods al mismo tiempo al Apple TV.
Opciones que tienen la misma función, o continuidad de un dispositivo a otro
AirDrop: Funciona en todo: iPhone, iPad, Mac.
Continuidad de llamadas y mensajes: Responde llamadas o SMS del iPhone en iPad o Mac.
Handoff: Inicias algo en un dispositivo (ej. escribir correo en iPhone) y lo continúas en Mac/iPad.
CarKey (con ciertos autos): Usar el iPhone o Apple Watch como llave digital del carro.
Buscar (Find My): Ubica dispositivos, incluso apagados o sin conexión, gracias a la red de millones de iPhones