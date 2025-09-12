Lo sorprendente que tu iPhone (y otros dispositivos Apple) pueden hacer y no sabías  

A propósito del reciente evento sobre el lanzamiento de nuevas versiones de dispositivos de Apple, te presento algunas opciones más funcionales, pero poco conocidas, organizadas por cada dispositivo de este ecosistema . Muchas de ellas no son tan populares, pero resultan muy útiles en el día a día:

iPhone

Back Tap (Tocar atrás): un doble o triple toque en la parte trasera del iPhone para acciones como abrir la cámara, tomar capturas, abrir accesibilidad, etc.

Texto en vivo (Live Text): Apunta la cámara a cualquier texto (carteles, fotos, manuscritos) y puedes copiarlo, traducirlo o llamar a números detectados.

Desbloqueo con Apple Watch: Si tienes mascarilla, el Apple Watch desbloquea tu iPhone automáticamente.

Modo concentración inteligente: Se adapta a tu ubicación, hora o actividad (ejemplo: solo notificaciones laborales en la oficina).

AirDrop con proximidad: Si acercas el iPhone a otro, puedes compartir archivos sin buscarlo en la lista.

Apple Watch

Desbloquear Mac automáticamente: Si tienes el reloj puesto, tu Mac se desbloquea al acercarte.

Controlar la cámara del iPhone: Sirve de control remoto para tomar fotos a distancia o ver lo que enfoca la cámara.

Lavar manos automático: Detecta movimiento + sonido del agua y activa un temporizador de 20s.

Aviso de caídas con ubicación: Llama automáticamente a emergencias si detecta una caída fuerte.

Haptic Time (Hora háptica): Vibra en tu muñeca con un patrón que representa la hora sin necesidad de mirar la pantalla.

Mac (MacBook, iMac, Mac mini)

Universal Clipboard (Portapapeles universal): Copias texto en iPhone y lo pegas en Mac (y viceversa).

Control Universal (Universal Control): Usa el mismo mouse y teclado en Mac y iPad al mover el cursor entre pantallas.

Spotlight avanzado: Calcula operaciones, convierte divisas y abre apps sin necesidad de navegador.

AirDrop entre dispositivos: Transferencias rápidas con iPhone/iPad sin cables.

Sidecar: Convierte el iPad en una segunda pantalla del Mac.

iPad

Stage Manager: Organización avanzada de multitarea con ventanas superpuestas.

Apple Pencil + Scribble: Escribes a mano en cualquier cuadro de texto y lo convierte en texto digital.

Compartir pantalla en FaceTime: Puedes dar clases, presentaciones o ayudar a alguien a distancia.

Universal Control (con Mac): Mueves archivos arrastrándolos del iPad al Mac directamente.

Modo de referencia (iPad Pro M1/M2): Funciona como monitor de referencia para edición de color profesional.

AirPods

Audio espacial personalizado: Escanea tus orejas con el iPhone y adapta el sonido a tu oído.

Cambio automático de dispositivo: Saltan de iPhone a iPad o Mac según lo que uses.

Announce Notifications (Anunciar notificaciones): Siri lee mensajes o alertas mientras tienes los AirPods puestos.

Compartir audio: Dos pares de AirPods pueden escuchar lo mismo en un solo iPhone o iPad.

Modo transparencia adaptativo (AirPods Pro 2): Baja automáticamente ruidos fuertes como sirenas o taladros, sin aislarte del todo.

Apple TV

Controlar con iPhone: El iPhone se convierte en control remoto desde el Centro de control.

Fitness+ con Apple Watch: Muestra en la pantalla métricas de tu entrenamiento en tiempo real.

HomeKit Hub: Actúa como centro de control para domótica aunque estés fuera de casa.

Picture in Picture: Ver un video mientras navegas en otras apps del Apple TV.

Audio compartido: Conecta dos pares de AirPods al mismo tiempo al Apple TV.

Opciones que tienen la misma función, o continuidad de un dispositivo a otro

AirDrop: Funciona en todo: iPhone, iPad, Mac.

Continuidad de llamadas y mensajes: Responde llamadas o SMS del iPhone en iPad o Mac.

Handoff: Inicias algo en un dispositivo (ej. escribir correo en iPhone) y lo continúas en Mac/iPad.

CarKey (con ciertos autos): Usar el iPhone o Apple Watch como llave digital del carro.

Buscar (Find My): Ubica dispositivos, incluso apagados o sin conexión, gracias a la red de millones de iPhones