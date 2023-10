La aviación israelí atacó vecindarios durante la noche y hasta la madrugada del miércoles mientras el ejército recrudece su ofensiva sobre la Franja de Gaza en respuesta a un ataque sin precedentes de Hamas.

Se espera que la guerra, que se ha cobrado al menos 2.200 vidas en ambos bandos, se recrudezca. El ataque perpetrado por Hamas el fin de semana, que respondía al empeoramiento de las condiciones para los palestinos bajo la ocupación israelí, ha avivado la determinación de Israel para acabar con el dominio del grupo insurgente en la Franja.

El ejército de Israel dijo que más de 1.200 personas, incluyendo 155 soldados, han muerto en el país desde la incursión del sábado. En Gaza, el Ministerio de Salud reportó más de 1.050 fallecidos y 5.100 heridos. La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos dice que en el territorio palestino hay 250.000 desplazados.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias del quinto día de guerra:

MILICIA IRAQUÍ AMENAZA CON ATACAR BASES DE EEUU SI INTERVIENE EN GAZA

BAGDAD — El líder de una destacada milicia iraquí respaldada por Irán amenazó el miércoles con atacar bases estadounidenses si Washington interviene en la última guerra entre Hamas e Israel en Gaza.

“Nuestros misiles, drones y fuerzas especiales están preparados para dirigir ataques cualitativos contra el enemigo estadounidense en sus bases y perturbar sus intereses su interviene en esta batalla”, dijo Ahmad “Abu Hussein” al-Hamidawi, jefe de la milicia Kataib Hezbollah, en un comunicado. Además, amenazó con lanzar misiles contra objetivos israelíes.

Al-Hamidawi hizo un llamado a los iraquíes para que se manifiesten y recojan donativos para respaldar la campaña militar de Hamas.

9 TRABAJADORES DE LA ONU, MUERTOS EN ATAQUES EN GAZA DESDE EL SÁBADO

JERUSALÉN — La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos dijo a The Associated Press el miércoles que nueve de sus trabajadores han muerto desde el inicio de los bombardeos israelíes sobre Gaza el sábado, incluyendo varios el martes en la noche.

“La protección de los civiles es fundamental, incluso en tiempos de conflicto”, dijo Juliette Touma, directora de comunicaciones de la UNRWA. “Deberían ser protegidos de acuerdo con las leyes de la guerra”.

Según Touma, los ataques mataron a los trabajadores de la ONU en sus casas en todo el territorio. El operativo israelí causó daños en 18 escuelas de la agencia convertidas en refugios y en su sede en la Ciudad de Gaza, añadió.

FRANCISCO PIDE A HAMAS QUE LIBERE A LOS REHENES DE INMEDIATO

CIUDAD DEL VATICANO — El papa Francisco pidió el miércoles la liberación inmediata de los rehenes capturados por los combatientes de Hamas en el asalto más grave contra Israel en medio siglo.

Durante su audiencia semanal, el pontífice dijo que está siguiendo los acontecimientos en Israel y en los territorios ocupados con “dolor y aprensión”, con “muchos muertos y heridos”, y dijo que está rezando por quienes vieron “un día de celebración transformado en un día de luto”.

“Quien es atacado tiene derecho a defenderse. Pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde hay también muchas víctimas inocentes”, afirmó.

EL PASO FRONTERIZO DE RAFAH SIGUE CERRADO, DICE EGIPTO

EL CAIRO — El cruce fronterizo de Rafah continuaba cerrado en sus dos extremos el miércoles en la mañana, según un funcionario de seguridad de Egipto, que dijo a The Associated Press que varios convoyes de ayuda egipcios cargados con combustible, material de construcción y alimentos no pudieron pasar a Gaza el miércoles.

Mientras, docenas de familias palestinas seguían varadas en la ciudad de el-Arish, en el Sinaí. No había más detalles disponibles de inmediato. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a reporteros.

Palestinos caminan sobre los escombros de edificios destruidos por los ataque aéreos de Israel en Gaza, el martes 10 de octubre de 2023. (AP Foto/Hassan Eslaiah)

ATAQUES ISRAELÍES ALCANZAN LA UNIVERSIDAD ISLÁMICA DE GAZA, SEGÚN EJÉRCITO

La aviación israelí atacó el miércoles la Universidad Islámica de Gaza, apuntaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Según Israel, la universidad se empleaba como campo de entrenamiento para agentes de inteligencia militar de Hamas, así como para el desarrollo y producción de armas.

El ejército indicó también que Hamas utilizaba las conferencias universitarias para recaudar fondos para el terrorismo y que el centro mantenía una estrecha vinculación con el liderazgo del grupo insurgente.