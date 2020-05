LoAprendíEn40tena: madre provechó clases que envían a su hijo para aprender a leer y escribir

SANTIAGO. – Las opciones de clases virtuales son diversas, pero para Alexandra Cruz Cruz la meta era cambiar su vida: quería aprender a leer, escribir y cultura general. Entonces aprovechó las tareas que envía el Ministerio de Educación a su hijo Alexander y se volvió una gran estudiante.

Lo que no aprendió en toda su vida, la madre residente en el sector “Joya Light”, del municipio Sabana Iglesia, lo alcanzó en medio de la pandemia gracias a las clases virtuales que envían a su hijo Alexander los maestros la Escuela Generosa Ferreira.

La madre contó lo bien que se siente al aprender en todos los aspectos, incluyendo la lectura, escritura y conocimientos generales que no tenía. Se ha vuelto una estudiante muy activa porque todos los días espera junto a su hijo las asignaciones para compartir el conocimiento.

“Cuando empezaron las clases virtuales y llegaron las tareas, estaba nerviosa porque no sabía cómo ayudar a mi hijo porque no tenía el conocimiento. Me puse a estudiar con él, a preguntarle a la maestra y ahora sé muchísimo, mi hijo me enseña y yo le enseño a él”, narró Alexandra con evidente sonrisa.

Ella, quien es madre de otras dos jóvenes, confiesa que antes del confinamiento por el COVID-19 no se imaginó junto a su hijo de 8 años haciendo tareas y manejando redes sociales. Sin embargo, asegura que seguirá estudiando para aprender cosas nuevas todos los días, tal y como hace con los cuadernillos didácticos que entregó el MINERD a su pequeño.

Contó que tan pronto sea superada la pandemia del coronavirus, se inscribirá en la escuela para seguir aprendiendo hasta graduarse de bachiller y, si todo sale bien, hacer una carrera universitaria para demostrarle a sus hijos y a sí misma que nunca es tarde para estudiar.

Agradece infinitamente las clases virtuales dispuestas por el ministro Antonio Peña Mirabal y la plataforma enlinea.minerd.gob.do donde encuentra contenido de todas las asignaturas para aprender, acompañados de juegos y dinámicas que facilitan la comprensión de los mensajes.

El interesante testimonio forma parte de la campaña motivacional #LoAprendíEn40tena, puesta en marcha por el Ministerio de Educación (MINERD) con el objetivo de resaltar todo lo aprendido por los estudiantes, padres y docentes, desde un contexto pedagógico y valores humanos, a través del aprovechamiento de la tecnología en las clases virtuales y aspectos cotidianos originados durante el confinamiento por el COVID-19 que afecta al mundo.