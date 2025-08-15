Locutora dominicana Anorki Rodríguez es nominada en Premios A Voz 2025, en Colombia

La locutora, periodista y mentora en comunicación Anorki Rodríguez ha sido nominada a los Premios de la Academia de la Voz A Voz 2025, que se celebrará el próximo 6 de septiembre en Bogotá, Colombia,en el marco de la sexta edición del Festival VivaVoz.

Rodríguez, quien cuenta con 11 años de trayectoria en la industria de la voz, competirá en la categoría “Mejor voz internacional de Oratoria, Speaker o Presentador”, compartiendo nominación con reconocidos talentos de diferentes países de habla hispana. Este galardón reconoce la excelencia en el uso de la voz en áreas como la locución, la oratoria y el doblaje, así como su impacto en medios masivos y espacios de comunicación.

“Para mí es un honor representar a la República Dominicana en un escenario tan importante. Esta nominación es fruto del trabajo, la constancia y la pasión que pongo en cada proyecto, y me emociona compartirla con grandes profesionales de otros países”, expresó.

Lee más: Karol G protagonizará el medio tiempo del juego de la NFL en São Paulo

A lo largo de más de una década, Rodríguez ha desarrollado una sólida carrera como locutora profesional, periodista digital y, luego de especializarse en comunicación estratégica, se ha dedicado a impartir mentorías en comunicación, a través de su proyecto de formación Anorki Rodríguez Voces.

La Gala de los Premios A Voz 2025 se llevará a cabo en el Centro Cultural Gimnasio Moderno de Bogotá. Este evento reúne a figuras destacadas de la voz en español latino y es considerado uno de los encuentros más relevantes para la industria en la región.

Síguenos como periodicohoyrd