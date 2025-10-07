Nueva York. La enlace entre la Sociedad Civil y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta ciudad, Elida Almonte, manifestó que los logros del presidente Luis Abinader serán un legado más allá de una gestión presidencial.

Sostiene que sus logros trascienden los límites de una gestión gubernamental, su administración ha sentado las bases de un nuevo modelo de gobernanza en la República Dominicana, sustentado en la transparencia, el crecimiento económico, el desarrollo social y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

«Desde su llegada al poder, el mandatario asumió con firmeza el compromiso de transformar la forma de gobernar, su política de tolerancia cero a la corrupción marcó un antes y un después en la historia política nacional», precisa Almonte.

Añadió: «en su gestión, la justicia ha actuado con independencia real, sin distinción de banderas ni privilegios, como lo demuestran los recientes casos investigados en instituciones de su propio gobierno».

«El manejo de procesos como el caso SeNaSa, donde se investigan alegadas irregularidades administrativas, evidencia la determinación del presidente de no interferir en las acciones del Ministerio Público».

«Lo mismo ha ocurrido con otros expedientes relacionados con funcionarios o exfuncionarios del actual gobierno, un hecho que, lejos de debilitar la gestión, fortalece la confianza ciudadana en la independencia judicial».

«Por primera vez en décadas, la justicia dominicana actúa sin presiones políticas, reafirmando la convicción de Abinader de que «en su gobierno hay amigos, pero no cómplices»

Asimismo, expresa que, «en el ámbito económico, la RD ha logrado consolidarse como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, y a pesar de los desafíos globales, el país ha mantenido la estabilidad macroeconómica, ha incrementado la inversión extranjera y ha impulsado la creación de empleos formales».

«Las políticas de apoyo a las Mipymes, la modernización del sistema aduanal y los programas de incentivo a la innovación y la producción nacional reflejan un enfoque responsable y orientado al desarrollo sostenible», dijo.

Amonte indica que el actual gobierno ha fortalecido la inversión social, ampliando la cobertura de salud a través del SeNaSa, que hoy protege a millones de dominicanos.

Programas como Supérate, Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, y las mejoras en infraestructura vial, educativa y hospitalaria, han transformado la calidad de vida de miles de familias dominicanas, subraya.

El enfoque humano y cercano del presidente Abinader se ha evidenciado en su respuesta ante crisis como la pandemia, fenómenos naturales y emergencias sociales, priorizando siempre la dignidad y el bienestar de la gente, sostiene.

«Aun con los importantes avances, el país enfrenta grandes desafíos: consolidar la independencia institucional, garantizar una justicia ágil y fortalecer los mecanismos de transparencia pública».

Como ha reiterado el propio mandatario, «el país necesita fortalecer sus instituciones más allá de los ciclos electorales; de lo contrario, los mismos errores seguirán repitiéndose con distintos protagonistas».

«Con una visión de Estado basada en la ética, la eficiencia y la unidad nacional, el presidente Abinader dejará un legado que trascenderá su gestión y proyectará un nuevo modelo de liderazgo para el país caribeño», afirma Almonte.