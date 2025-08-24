Lonchera saludable y sostenible: cómo proteger la salud de tus hijos desde la escuela

Por: Carolina Montero

Con el inicio del año escolar 2025-2026, es fundamental recordar que la alimentación saludable y segura no solo contribuye al rendimiento físico y mental de los estudiantes, sino que también previene enfermedades, fortalece el sistema inmunológico y promueve el bienestar general.

Una buena nutrición desde temprana edad impacta directamente en la concentración, la energía diaria, la capacidad de aprendizaje y el estado emocional de los niños. Además, al asegurar que los alimentos sean seguros e inocuos, protegemos a nuestros hijos de riesgos como intoxicaciones, alergias alimentarias y deficiencias nutricionales.

En este sentido, preparar loncheras adecuadas es un acto de cuidado, protección y responsabilidad que garantiza el desarrollo integral de los escolares y respeta su derecho fundamental a una vida saludable, por lo que los padres y tutores deben garantizar que sus hijos consuman alimentos seguros. Esto también es una forma de educarlos desde pequeños en prácticas responsables con su cuerpo y con el planeta.

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) de acuerdo con los derechos de los consumidores amparados en la Ley 358-05 establece que toda persona tiene derecho a la protección de su salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios. Esto incluye los alimentos que se consumen a diario, y en el caso de los niños, los que llevan en sus loncheras al colegio.

Además, preparar una lonchera saludable puede ser una práctica alineada con el consumo sostenible, al evitar productos ultraprocesados, empaques plásticos innecesarios y alimentos con alto impacto ambiental.

También puedes leer: Meriendas saludables para la oficina (que no engordan)

¿Qué implica una lonchera saludable y sostenible?

Una lonchera saludable no solo busca el equilibrio nutricional, también debe:

Respeta el derecho del consumidor a la salud y seguridad, ofreciendo alimentos inocuos, es decir, libres de contaminantes.

Reduce el desperdicio y el uso excesivo de empaques no reciclables.

Prioriza alimentos frescos, locales y naturales, lo que además apoya la economía local y reduce la huella ambiental.

Consejos prácticos para padres y tutores:

Higiene, ante todo: lavar bien los ingredientes y preparar los alimentos en un ambiente limpio para prevenir enfermedades.

Equilibrio nutricional: evitar meriendas con exceso de harinas, azúcar o sodio.

Apuesta por lo natural: frutas, vegetales, frutos secos y cereales integrales son aliados de la salud.

Hidratación inteligente: prefiere agua o jugos naturales sin azúcar añadida.

Envases seguros y reutilizables: usa recipientes que sellen bien y que puedan reutilizarse, para evitar contaminación y reducir residuos.

Menos ultraprocesados: evita enlatados, embutidos y productos con muchos conservantes.

Opciones proteicas saludables: incluye huevos, carnes magras, leguminosas y lácteos.

Frutas en vez de dulces o pan: una fruta fresca puede ser más saludable, económica y sostenible.