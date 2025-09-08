Lora: periodistas deben acudir al CDP para rescatar su credibilidad

Fachada del Colegio Dominicano de Periodistas, foco de los debates sobre el rumbo y la credibilidad del gremio.

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) enfrenta un momento decisivo tras unas elecciones que revelaron fracturas en su vida institucional. Para la periodista y académica Elvira Lora, el gremio debe recuperar credibilidad, transparentar su gestión y actualizarse frente a los cambios del periodismo actual.

Credibilidad y pensiones

La académica entiende que el CDP no puede seguir distante de sus afiliados. Según explica, todos los periodistas deben sentirse parte de la institución, aun cuando no ocupen cargos directivos. “Un colegio creíble va a poder tener muchas conquistas para los y las periodistas específicamente”, afirma.

Al hablar de los desafíos inmediatos, recuerda con tristeza haber visto a un antiguo director suyo en situación de abandono, sin pensión ni espacio para aportar con su experiencia. Ese episodio, dice, simboliza la desprotección de muchos profesionales que dedicaron su vida al oficio.

La académica considera que la renovación no debe limitarse a mantener lo alcanzado, sino a proyectar una agenda que combine lo mejor del pasado con una visión de futuro. “No es que lo hecho hasta ahora no sea importante, pero debemos mirar las nuevas realidades… Pienso que es inminente que la nueva directiva —a la cual felicito— llame a un consenso nacional para establecer una agenda que rescate lo mejor del pasado y que al mismo tiempo proyecte una mirada al futuro”.

Uno de los reclamos más frecuentes es la gestión de pensiones. “Pienso que debe ser más transparente… no estar tan atada a decisiones gubernamentales. Eso lacera la función del periodista, que debe ser veedor de la sociedad y de los gobiernos”. A su juicio, un proceso abierto daría confianza a los afiliados y también a los propietarios de medios, que deberían ser incluidos en “una convocatoria nacional”.

Puede leer: Un siglo educando con fe y compromiso social

Jóvenes y formación

Lora observa que el desinterés de los jóvenes no es solo hacia el gremio, sino hacia la profesión en general. Lo atribuye en parte al impacto de la pandemia y a la falta de estímulos. Cree que el CDP debe crear programas atractivos vinculados a las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, y recuerda que la matrícula universitaria está compuesta mayoritariamente por mujeres, lo que exige políticas sensibles a esa realidad.

Su propia integración al Colegio, cuenta, estuvo inspirada por gremios sólidos como el Colegio Médico (CMD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Para Lora, la entidad debe acercarse a los estudiantes antes de que se gradúen y mostrar con claridad lo que puede hacer por ellos.

Entre los aportes históricos que deben preservarse menciona la ley de colegiatura, la existencia de una norma orgánica propia y la entrega del Premio Nacional de Periodismo, aunque todos requieren actualización. En el mismo sentido, cree que el CDP debe redefinir el perfil del periodista, pues hoy la práctica exige manejar multimedia y lenguajes digitales.

En materia de formación, propone retomar el vínculo con las universidades agrupadas en Asociación de Escuelas de Comunicación (Adecom), de modo que el CDP gestione proyectos de actualización permanente y, al mismo tiempo, capte nuevos miembros. Como iniciativa social clave, apuesta por la alfabetización mediática para que la ciudadanía aprenda a identificar noticias falsas y diferenciar a los profesionales de los seudoperiodistas. “Una noticia falsa puede causar crisis económicas, sociales o políticas. El CDP debe ser actor central en esa tarea”, afirma.

Alianzas y futuro

Lora plantea que el gremio también debe atender la salud mental y el acompañamiento a periodistas expuestos a fuertes presiones. Sugiere tomar como referencia experiencias internacionales donde los colegios profesionales se asocian con instituciones de psicología para ofrecer apoyo a comunicadores, en especial a mujeres, como el caso de México.

En cuanto a alianzas, respalda los vínculos con universidades, ONG y gremios internacionales, pero pide cautela frente a los gobiernos, para preservar la independencia del Colegio. También recomienda crear una dirección de cooperación internacional para captar fondos destinados a proyectos de formación y defensa profesional.

Sobre la libertad de prensa, sostiene que el colegio debe estar en “primera línea”, ampliando su equipo legal y trabajando de la mano con organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

De cara al futuro, imagina un gremio fortalecido y comparable con los de México, Argentina o Ecuador, que son referentes regionales en la defensa de la profesión. Y deja como mensaje final: “Que este proceso de renovación nos llama a la unión. La nueva directiva tiene la calidad intelectual y humana para motivar incluso a quienes no ganaron a unirse al proceso… Pienso que debemos hacer lo mismo: unirnos en un ejercicio democrático, recordando que el periodismo es clave para fortalecer la democracia”.