Los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2025, según Forbes

Cristiano Ronaldo lidera por tercer año consecutivo la lista de los deportistas mejor pagados del mundo, según el informe anual de Forbes.

El futbolista portugués alcanzó ingresos estimados de USD 275 millones entre salarios, premios y contratos comerciales, consolidando su posición en la cima del deporte global no solo por rendimiento en el campo, sino también por su capacidad de generar valor fuera de él.

Se trata del tercer mejor año individual registrado para un atleta en activo, solo superado por Floyd Mayweather en 2015 y 2018.

El listado reflejó un incremento sostenido en los ingresos de las figuras deportivas más influyentes. En total, los diez primeros acumularon USD 1,400 millones, apenas por encima de los USD 1,380 millones registrados en 2024.

Los 10 deportistas mejor pagados del mundo

#1 • 275 millones

Cristiano Ronaldo

Deporte: Fútbol | Edad: 40 | Nacionalidad: Portugal | Ingresos en la cancha: 225 millones de dólares | Ingresos fuera de la cancha: 50 millones de dólares

#2 • 156 millones

Stephen Curry

Deporte: Baloncesto | Edad: 37 | Nacionalidad: EE. UU. | Ganancias en la cancha: $56 millones | Ganancias fuera de la cancha: 100 millones de dólares

#3 • 146 millones

Tyson Fury

Deporte: Boxeo | Edad: 36 | Nacionalidad: Reino Unido | Ganancias en el campo: 140 millones de dólares | Ganancias fuera del campo: 6 millones de dólares

#4 • 137 millones

Dak Prescott

Deporte: Fútbol americano | Edad: 31 | Nacionalidad: estadounidense | Ingresos en la cancha: 127 millones | Ingresos fuera de la cancha: 10 millones de dólares

#5 • 135 millones

Lionel Messi

Deporte: Fútbol | Edad: 37 | Nacionalidad: Argentina | Ingresos en la cancha: 60 millones | Ingresos fuera de la cancha: 75 millones

#6 • 133,8 millones

LeBron James

Deporte: Baloncesto | Edad: 40 | Nacionalidad: EE. UU. | Ganancias en la cancha: 48.8 millones | Ganancias fuera de la cancha: 85 millones

#7 • 114 millones

Juan Soto

Deporte: Béisbol | Edad: 26 | Nacionalidad: Dominicana | Ganancias en el campo: 109 millones | Ganancias fuera del campo: 5 millones

#8 • 104 millones

Karim Benzema

Deporte: Fútbol | Edad: 37 | Nacionalidad: Francia | Ingresos en la cancha: 100 millones | Ingresos fuera de la cancha: 4 millones

#9 • 102,5 millones

Shohei Ohtani

Deporte: Béisbol | Edad: 30 | Nacionalidad: Japón | Ganancias en el campo: 2,5 millones de dólares | Ganancias fuera del campo: 100 millones de dólares

#10 • 101,4 millones

Kevin Durant

Deporte: Baloncesto | Edad: 36 | Nacionalidad: EE. UU. | Ganancias en la cancha: 51.4 millones de dólares| Ganancias fuera de la cancha: 50 millonesde dólares.

