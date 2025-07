Acumulan fortunas que van desde los 14.200 hasta los 393.100 millones de dólares, lideran gigantes tecnológicos, mediáticos, financieros y comparten una misma historia de origen: nacieron fuera del país norteamericano, pero allí construyeron sus imperios

En Estados Unidos, 2025 marca un nuevo hito en la concentración de riqueza: 125 multimillonarios nacidos en el extranjero residen actualmente en el país, la cifra más alta registrada hasta el momento, según Forbes.

Estas personas, provenientes de 43 países, acumulan USD 1,3 billones y representan el 14 % del total de casi 900 fortunas en el país, una suba de más de un tercio frente a los 92 inmigrantes multimillonarios contabilizados en 2022.

Estas cifras reflejan no solo el poder económico de esta élite global, sino también el papel que desempeñan las trayectorias migratorias en el desarrollo empresarial estadounidense. Para muchos de estos empresarios, la llegada a EE.UU. fue el punto de partida de una carrera marcada por la adversidad, el trabajo intenso y una visión distinta de los negocios.

Los 10 inmigrantes más ricos

10. John Tu

Patrimonio: USD 14.200 millones

Nacionalidad: China

Cofundador y presidente de Kingston Technology, John Tu lidera el mayor fabricante independiente de memorias del mundo, con ingresos anuales de USD 14.000 millones (Captura de video: YouTube)

John Tu, de 83 años es el CEO de Kingston Technology, fabricante de memorias y dispositivos de almacenamiento. Nació en China, creció en Taiwán, estudió ingeniería en Alemania y emigró a EE. UU. en 1971.

Fundó Kingston junto a David Sun tras perder una fortuna en 1987, convirtiéndola en un referente de la tecnología de memoria. En 2020, invirtió 50 millones en Fluxergy, empresa de diagnóstico médico.

9. Jan Koum

Patrimonio: USD 16.900 millones

País: Ucrania

Jan Koum tras ser rechazado por Facebook, desarrolló la app de mensajería inspirándose en las primeras funciones de los smatphones (Captura de video: YouTube)

El cofundador de WhatsApp nació en Ucrania y emigró a Estados Unidos, donde trabajó en Yahoo antes de lanzar la aplicación de mensajería en 2009. En 2014, vendió la aplicación a Facebook (Mark Zuckerberg) por USD 22.000 millones, según datos deForbes. Renunció como CEO en 2018 y hoy invierte a través de su firma Newlands, con participación destacada en Meta.

También puede leer: 5 frutas exóticas con beneficios para la salud: De la pitahaya al limoncillo

8. Jay Chaudhry

Patrimonio: USD 17.900 millones

País: India

Fundador y CEO de Zscaler, lidera una de las principales compañías de seguridad en la nube y figura entre los indios más ricos del mundo (Captura de video: YouTube)

Es el CEO de Zscaler, empresa de ciberseguridad que fundó en 2008. Nació en un pueblo del Himalaya sin electricidad ni agua corriente. Se mudó a Estados Unidos en 1980 para estudiar, y antes de Zscaler fundó otras cuatro startups exitosas. Vive en Nevada y posee el 40% de su compañía.

7. Peter Thiel

Patrimonio: USD 21.800 millones

País: Alemania

Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, fue uno de los primeros inversores en Facebook y es una figura destacada del capital de riesgo y la política conservadora en EE.UU. (EFE/Andrew Gombert)

Cofundador de PayPal y Palantir, fue el primer gran inversor en Facebook. Actualmente lidera el fondo Founders Fund y participa en inversiones clave como Stripe y SpaceX.

Su fundación entrega USD 100.000 dólares a jóvenes para que abandonen la universidad y lancen startups. Tras criticar el sesgo político de Silicon Valley, se mudó a Los Ángeles en 2018.

6. Rupert Murdoch

Patrimonio: USD 24.000 millones

País: Australia

Figura clave del periodismo internacional, Rupert Murdoch transformó un periódico heredado en uno de los conglomerados de medios más influyentes del mundo (REUTERS/Stefan Wermuth)

Es una figura central del poder mediático global. Originario de Australia,heredó su primer periódico a los 22 años y construyó un imperio que incluye Fox News, The Wall Street Journaly The Times of London. Vendió parte de sus activos a Disney por USD 71.300 millones en 2019 y renunció a la presidencia de News Corp en 2023.

5. Miriam Adelson

Patrimonio: USD 33.800 millones

País: Israel

Con una fortuna ligada al imperio de casinos Las Vegas Sands, Miriam Adelson también se destaca como donante clave del Partido Republicano (Julia Demaree Nikhinson/REUTERS)

Construyó su riqueza gracias a su participación mayoritaria en Las Vegas Sands, uno de los gigantes mundiales de casinos. Es médica especializada en adicciones y viuda del magnate Sheldon Adelson. Tras su muerte, expandió la influencia de la familia comprando una participación mayoritaria en los Dallas Mavericks, equipo de la NBA.

También es una figura clave en la política estadounidense, destacada donante del Partido Republicano y aliada de Donald Trump.

4. Thomas Peterffy

Patrimonio: USD 68.800 millones

País: Hungría

Descendiente de aristócratas despojados por el régimen soviético, Peterffy construyó una de las mayores fortunas del sector financiero desde EE.UU. (REUTERS/Brendan McDermid)

Es un pionero del comercio digital y fundador de Interactive Brokers. Nació en Hungría y llegó a Estados Unidos en 1965 con solo 21 años, sin dinero y descendiente de una familia aristocrática despojada por los soviéticos.

Fue CEO de su empresa hasta 2019 y es uno de los mayores terratenientes del país, con más de 226.632 hectáreas en propiedades, principalmente en Florida. Introdujo plataformas automatizadas que revolucionaron el mundo de las inversiones para operadores sofisticados.

3. Jensen Huang

Patrimonio: USD 137.900 millones

País: Taiwán

Cofundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang emigró a EE.UU. a los 9 años y hoy lidera una de las compañías más valiosas del mundo en inteligencia artificial (REUTERS/Brittany Hosea-Small)

Huang es el director ejecutivo y cofundador de Nvidia yes el tercer inmigrante más rico de Estados Unidos. Nació en Taiwán, pasó parte de su infancia en Tailandia y emigró a Estados Unidos a los 9 años junto a su hermano, buscando escapar del malestar social en Asia.

Bajo su liderazgo, la empresa se convirtió en un gigante de los semiconductores y la inteligencia artificial. Huang es parte del grupo de inmigrantes que dominan el sector tecnológico estadounidense.

2. Sergey Brin

Patrimonio: USD 139.700 millones

País: Rusia

Brin huyó del antisemitismo en Rusia con su familia y construyó una de las mayores fortunas del planeta a través de la revolución digital (REUTERS/Danny Moloshok)

Es el cofundador de Google y ocupa el segundo lugar entre los inmigrantes más ricos de Estados Unidos. Nació en Rusia y emigró con su familia a Estados Unidos cuando tenía solo 6 años, huyendo del antisemitismo en su país natal.

Su carrera como pionero en la industria tecnológica lo convirtió en una de las figuras más influyentes del mundo digital. Su éxito refleja el potencial transformador de la migración forzada por causas sociales o políticas.

1. Elon Musk

Patrimonio: USD 393.100 millones

País: Sudáfrica

El empresario nacido en Sudáfrica lidera Tesla, SpaceX y X; llegó a EE.UU. como estudiante y es hoy la persona más rica del mundo (REUTERS/Nathan Howard)

Nacido en Sudáfrica, llegó a Estados Unidos a través de Canadá como estudiante universitario. Musk construyó su riqueza principalmente a través de empresas tecnológicas e industriales como Tesla, SpaceX y X (antes Twitter), y actualmente es la persona más rica del mundo según las últimas estimaciones de Forbes.

Taiwán e India, los nuevos focos de riqueza migrante

Taiwán e India emergen como los países con mayor número de nuevos multimillonarios inmigrantes. Taiwán pasó de tener cuatro representantes en 2022 a 11 en 2025, empatando con Israel. Entre los nombres destacados se encuentra Lisa Su, directora ejecutiva de AMD y prima de Jensen Huang, quien figura entre las 17 mujeres inmigrantes que alcanzaron el estatus de multimillonarias, frente a solo 10 en 2022.

India, por su parte, alcanzó la cima como país de origen con 12 multimillonarios inmigrantes. Entre los nuevos integrantes se destacan Sundar Pichai (CEO de Alphabet), Satya Nadella (CEO de Microsoft) y Nikesh Arora (CEO de Palo Alto Networks).

Tecnología y finanzas, los sectores predominantes

Casi dos tercios de estos multimillonarios inmigrantes se enriquecieron en los sectores tecnológico (53 personas) y financiero (28). Uno de los casos más representativos en este último rubro es el del israelí Oren Zeev, capitalista de riesgo que emigró a EE.UU. en 2002.

Invirtió en empresas como Audible, Chegg y la división de transporte de mercancías de Uber. Desde su experiencia, explicó a Forbes: “Me resultó más fácil ser inconformista, lo que, por supuesto, podría ser muy positivo en el capital de riesgo”.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd