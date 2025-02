Los 10 títulos más imprescindibles de Gene Hackman

Redacción cultura. En sus 45 años ante las cámaras, Gene Hackman hizo de todo y todo lo hizo bien, trabajó con los más grandes directores de Hollywood, ganó dos Óscar y dejó un listado interminable de películas a las que su mera presencia las hacía subir de nivel.

Estos son algunos de los títulos imprescindibles de su carrera, pero hay muchos más.

‘The French Connection’ (‘Contra el imperio de la droga’, 1971). Sin duda su película más conocida, más valorada y por la que ganó su primer Óscar por su papel del detective Jimmy ‘Popeye’ Doyle, un personaje complejo y con pocas características para despertar simpatías -machista, bebedor, racista…-, pero al que Hackman dotó de la necesaria humanidad.

‘Unforgiven’ (‘Sin perdón’, 1992): Su segundo Óscar llegó con este filme dirigido por Clint Eastwood que el actor estuvo a punto de rechazar por la excesiva violencia del guion. Hasta que el realizador le convenció justamente sobre el objetivo de esta historia que revitalizó el western y que no era otro que mostrar el lado más salvaje del Oeste americano.

‘Mississippi Burning’ (‘Arde Mississippi’, 1988): Inspirada en hechos reales, esta película de Alan Parker narra la investigación de dos agentes del FBI -Hackman y Willem Dafoe- del asesinato de activistas pro derechos civiles en el sur de Estados Unidos a mediados de los sesenta. Una dura historia que muestra las barbaridades que cometió el Ku Klux Klan.

‘Enemy of the State’ (‘Enemigo público’, 1998): Un trepidante thriller político a mayor gloria de Will Smith en la que Hackman hizo uno de esos trabajos en los que se comía al resto del reparto y eso pese a que su personaje aparece bien avanzada la narración.

‘Absolute Power’ (‘Poder absoluto’, 1997): Otra colaboración con Clint Eastwood en una de esas películas que se pueden ver mil veces y siempre resultan interesantes aunque no esté al nivel de la maestría de ‘Unforgiven’. Hackman interpreta al presidente de Estados Unidos, convertido en asesino de su amante, un delito en el que hay un inesperado testigo, un ladrón al que interpreta Eastwood.

La saga ‘Superman’ (1978-1980-1987) El más divertido de los diversos Lex Luthor que han aparecido en las múltiples adaptaciones al cine de las aventuras de Superman. Hackman dio vida al archienemigo del superhéroe en tres de las cuatro películas protagonizadas por Christopher Reeve e hizo de su Luthor un absoluto loco histriónico que, pasados los años, es lo mejor de aquella saga.

‘Bonnie and Clyde’ (1967): Primera nominación al Óscar con su personaje secundario que arropaba a la perfección a los protagonistas -Warren Beaty y Faye Dunaway- y primera película en la que Hackman demostró su solidez interpretativa y esa dualidad del hombre rudo y tierno a la vez que le acompañaría durante toda su carrera.

‘Scarecrow’ (‘El espantapájaros’, 1973): Gene Hackman y Al Pacino protagonizan esta película que ganó el Gran Premio de Cannes (antecedente de la Palma de Oro) y que pasó bastante desapercibida en taquilla para posteriormente convertirse en un título de culto. El duelo interpretativo de los dos actores es simplemente magistral.

‘The Conversation’ (‘La conversación’, 1974): Título imprescindible de la filmografía de Hackman, de la de su director, Francis Ford Coppola, y del cine de los setenta. Una gran historia con una enorme interpretación del actor, que, incomprensiblemente, no fue nominado al Óscar.

‘The Royal Tenenbaums’ (‘Los Tenenbaums’, 2001): Casi todos los actores de Hollywood han pasado por las películas corales de Wes Anderson y Hackman no podía ser menos.

Uno de sus últimos títulos y otra actuación impecable en una historia alocada y divertida que también es conocida por la mala relación que mantuvieron durante el rodaje el director y el protagonista.