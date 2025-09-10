Los cinco fallecidos en Santiago durante tiroteo pertenecían a una presunta estructura criminal, según la Policía

  • Javier Herrera
Los cinco fallecidos en Santiago durante tiroteo pertenecían a una presunta estructura criminal, según la Policía

Las cinco personas fallecidas durante un tiroteo la tarde de este miércoles en el sector La Barranquita de la provincia Santiago, pertenecían a una fuerte estructura criminal a la que la Policía Nacional le daba seguimiento, según adelantó la institución del orden.

image 382

Los hoy occisos se dedicaban a cometer robos, atracos y extorsiones, indicó la Policía.

Durante el tiroteo, dos personas resultaron heridas, incluyendo un agente de la Policía que se encuentra en estado gravedad y está ingresado en la unidad de cuidados intensivos en un centro de salud de esa ciudad.

Por el hecho, también resultaron afectadas otras personas.

WhatsApp Image 2025 09 10 at 4.47.58 PM 1
WhatsApp Image 2025 09 10 at 4.47.59 PM 2
WhatsApp Image 2025 09 10 at 4.47.59 PM 1
WhatsApp Image 2025 09 10 at 4.47.58 PM
WhatsApp Image 2025 09 10 at 4.47.59 PM

Los agentes actuantes hallaron en el lugar varios pertrechos militares, incluyendo armas de alto calibre.

La Policía también adelantó que entre los fallecidos hay una persona que se econtraba prófuga de la justicia.

Más detalles en breve…

Javier Herrera

Javier Herrera

Periodista. Apasionado por la investigación y las buenas historias. 

Publicaciones Relacionadas

Los cinco fallecidos en Santiago durante tiroteo pertenecían a una presunta estructura criminal, según la Policía
Los cinco fallecidos en Santiago durante tiroteo pertenecían a una presunta estructura criminal, según la Policía
10 septiembre, 2025
Reportan cinco personas fallecidas y dos heridos por un tiroteo en Santiago
Reportan cinco personas fallecidas y dos heridos por un tiroteo en Santiago
10 septiembre, 2025
Tras  más 15 años de abandono, alcalde de Santiago reinicia trabajos de la Estación de Bomberos
Tras  más 15 años de abandono, alcalde de Santiago reinicia trabajos de la Estación de Bomberos
10 septiembre, 2025
Proindustria participa en Expo Acero Santiago 2025
Proindustria participa en Expo Acero Santiago 2025
8 septiembre, 2025
La fotografía, el arte que evoluciona a la par con la tecnología
La fotografía, el arte que evoluciona a la par con la tecnología
6 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Patronato presenta campaña sobre lepra

Patronato presenta campaña sobre lepra

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

Leyes y costumbres

Leyes y costumbres

PLD y corrupción

PLD y corrupción

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo