Las cinco personas fallecidas durante un tiroteo la tarde de este miércoles en el sector La Barranquita de la provincia Santiago, pertenecían a una fuerte estructura criminal a la que la Policía Nacional le daba seguimiento, según adelantó la institución del orden.

Los hoy occisos se dedicaban a cometer robos, atracos y extorsiones, indicó la Policía.

Durante el tiroteo, dos personas resultaron heridas, incluyendo un agente de la Policía que se encuentra en estado gravedad y está ingresado en la unidad de cuidados intensivos en un centro de salud de esa ciudad.

Por el hecho, también resultaron afectadas otras personas.

Los agentes actuantes hallaron en el lugar varios pertrechos militares, incluyendo armas de alto calibre.

La Policía también adelantó que entre los fallecidos hay una persona que se econtraba prófuga de la justicia.

Más detalles en breve…