Los 5 logros de Marileidy Paulino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La joven nativa de la provincia Peravia hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La atleta dominicana, Marileidy Paulino, es una de los deportistas nacionales que hasta el momento más se ha destacado en el compromiso de Tokio 2020. Aunque no conquistó las preseas doradas, su participación en las disciplinas de 400 metros planos y 4×400 a nivel individual y como país han marcado la historia dominicana sin que el hecho de no ganar las medallas de oro opaque sus bien merecidos méritos. Es que Paulino no solo ganó dos medallas de plata sino que conquistó al menos cinco logros durante su participación en las olimpiadas que le aseguraron un lugar en la historia del deporte dominicano.

prueba de 4×400 metros de relevo mixto durante los Juegos Olímpicos 2020.

Estos son los cinco logros de Marileidy Paulino:

Marileidy Paulino hizo historia en la competencia de relevos en los 4×400 al convertirse en la corredora de mejor desempeño del cuarteto dominicano obteniendo el primer lugar durante la competencia para la República Dominicana, además de ser una de las primeras mujeres de Quisqueya en ganar medallas en esa disciplina para el país y formar parte del primer conjunto dominicano que gana medallas en ese tipo de carreras.

Paulino también se convirtió en la primera atleta dominicana en conseguir dos medallas en una misma olimpiada al conquistar las preseas de plata en las categorías de 400 metros planos y la carrera mixta de relevos de los 400 metros.

Marileidy Paulino durante la carrera de los 400 metros en Tokio 2020.

No conforme con los logros olímpicos que pusieron su bandera en alto, Marileidy Paulino, también conquisto un récord nacional de atletismo imponiendo un nuevo mejor tiempo en la carrera de los 400 metros en todo el país recorriendo la distancia en tan solo 49.20 segundos.

Además, Paulino se convirtió en la primera mujer en la historia del atletismo dominicano en traer una medalla de esa disciplina a la República Dominicana.

Se espera que una vez llegue al país a Paulino le sean entregados los doce millones de pesos prometidos por el presidente a los deportistas que conquistaran las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Asimismo, por su corta edad (24 años) y el poco tiempo que tiene compitiendo se espera que Marileidy conquiste más triunfos deportivos en el futuro.