Los Abinader, antiguos aliados Leonel

La política es tan dinámica, cambiante; en ocasiones ocurren acciones que sorprenden a muchos chuscos, pero el dominicano olvidadizo, no repara en hechos históricos recientes y por eso la exclamación.

Para la segunda vuelta de las elecciones de 1996, y la formación del denominado “Frente Patriótico”, orquestado por lo más funesto de la política nacional, en que se hizo levantar las manos a dos archirrivales: Joaquín Balaguer y Juan Bosch; cuyo objetivo fue cerrarle el paso a la Presidencia a José Francisco Peña Gómez, por el color de su piel y sus orígenes, como se recuerda participaron partidos variopintos. Se firmó 15 días después de las elecciones del 16 de mayo de 1996.

Uno de esos partidos fue Alianza Social Demócrata (ASD), plataforma política de don José Rafael Abinader, padre del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que para su legalización, se endosó a la ASD, tras la salida forzosa del grupo que acompañó al ex presidente Hipólito Mejía del PRD, luego de su rotura con el “dueño” hoy del exglorioso PRD, Miguel Vargas Maldonado.

Como se observa, la familia Abinader apoyó el Frente Patriótico contra el líder indiscutible que ha tenido la República Dominicana.

Cuando Guido Gómez Mazara sugirió una alianza Abinader-Leonel, no escondemos, vimos con repulsa la propuesta, pero al adentrarnos, en datos referenciales, encontramos que don José Rafael Abinader, que incluso, fue secretario de Finanzas durante el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, fue firmante del referido “Frente Patriótico”.

Sin embargo: bueno es tomar en cuenta que el propio Peña Gómez sostuvo que en política; el adversario de hoy, puede ser el aliado de mañana. Se colige que en política, no es lo que debería ser, sino la conveniencia.