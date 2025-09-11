Los apagones como cuarta columna

A mediados de agosto coloqué la comida, la educación y la salud como las tres columnas de sostén para que cualquier gobierno fuera exitoso y merecedor de la reelección del pueblo, pero debemos reconocer que nos equivocamos al no incluir como cuarta columna a los odiosos apagones que, coincidiendo con meses calurosos, han golpeado a la ciudadanía al extremo de motivar protestas en gran parte del país con un descontento que, si las elecciones fueran mañana, el desastre con la energía eléctrica decretaría una vergonzosa derrota al actual gobierno, porque con la presente situación estaríamos imitando y copiando al mismo tiempo al vecino Haití y varios países de África que tienen un enorme retraso en el desarrollo de sus estructuras de energía eléctrica y sobreviven en medio de una oscuridad desgarradora.

En conclusión, cualquier gobierno, incluyendo el actual y los venideros, debe imitar y copiar de otras naciones lo bueno y lo mejor, priorizando, como lo sugerí a mediados de agosto, la comida, la educación, la salud y agregar la victoria contra los despreciables apagones.