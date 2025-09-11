Los apagones como cuarta columna

Los apagones como cuarta columna

Eusebio Rivera Almodóvar

A mediados de agosto coloqué la comida, la educación y la salud como las tres columnas de sostén para que cualquier gobierno fuera exitoso y merecedor de la reelección del pueblo, pero debemos reconocer que nos equivocamos al no incluir como cuarta columna a los odiosos apagones que, coincidiendo con meses calurosos, han golpeado a la ciudadanía al extremo de motivar protestas en gran parte del país con un descontento que, si las elecciones fueran mañana, el desastre con la energía eléctrica decretaría una vergonzosa derrota al actual gobierno, porque con la presente situación estaríamos imitando y copiando al mismo tiempo al vecino Haití y varios países de África que tienen un enorme retraso en el desarrollo de sus estructuras de energía eléctrica y sobreviven en medio de una oscuridad desgarradora.

Puede leer: Dos décadas de deuda: récord en la gestión actual

En conclusión, cualquier gobierno, incluyendo el actual y los venideros, debe imitar y copiar de otras naciones lo bueno y lo mejor, priorizando, como lo sugerí a mediados de agosto, la comida, la educación, la salud y agregar la victoria contra los despreciables apagones.

Eusebio Rivera Almódovar

Eusebio Rivera Almódovar

Publicaciones Relacionadas

El precio de la vida: una carga insostenible
El precio de la vida: una carga insostenible
11 septiembre, 2025
Los apagones como cuarta columna
Los apagones como cuarta columna
11 septiembre, 2025
La inmigración ilegal en una agenda de alto nivel
La inmigración ilegal en una agenda de alto nivel
11 septiembre, 2025
Más que preocupación por comentarios críticos
Más que preocupación por comentarios críticos
11 septiembre, 2025
Contra un símbolo patrio
Contra un símbolo patrio
11 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Cámaras indiscretas

Cámaras indiscretas

El 2028 electoral y sus dilemas

El 2028 electoral y sus dilemas

Vuelve Ronny Mauricio

Vuelve Ronny Mauricio

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo