Los aranceles de Trump y el crecimiento mundial

Con aranceles a las importaciones y políticas de perjuicio al vecino en comercio exterior, poco a poco Donald Trump ha levantado un muro que claramente está ralentizando crecimiento del comercio y economía global, no obstante, los desastrosos resultados de la Ley Hawley-Smoot de junio de 1930, que elevó los aranceles estadounidenses sobre más de 20,000 productos importados, principal medida proteccionista que en Estados Unidos convirtió en una recesión de dos dígitos (Depresión) que duro años lo que pudo ser solo una recesión de corta duración. Trump persigue objetivos que son incompatibles entre sí, aspira a convertirlos en fuente permanente de recaudación y motor impulsor de la producción nacional penalizando la extranjera, pero para que se multiplique la recaudación el volumen y valor importado tiene que ser abundante, y si eso sucede, los productos importados no se sustituyeron con producción nacional.

Completa la cuadratura del círculo la tesis que defienden sus asesores, que el reajuste cambiario evitara el encarecimiento de los productos para los estadounidenses, pero si se logra, no incentivaría la sustitución de importaciones por producción nacional.

La realidad, hasta el momento, es que la escalada proteccionista se refleja de manera negativa cada vez con mayor intensidad en las cifras de Estados Unidos, en el segundo trimestre de este año la economía creció a ritmo más lento por desaceleración del gasto consumidor, consecuencia del enfriamiento mercado laboral y aumento de riesgos a la baja del empleo, aumentado la probabilidad que la Reserva Federal, no obstante, la inflación superar el objetivo de 2%, baje un cuarto de punto porcentual el costo del dinero en la reunión de los días 28 y 29 de este mes. Para el FMI ralentiza el crecimiento mundial, 3.3% en 2024, 3.2% en 2025 y 3.1% en 2026, también regional, países avanzados 1.8%, 1.6% y 1.6%, Eurozona 0.9%, 1.2% y 1.1%, economías emergentes y en desarrollo 4,3%, 4,2% y 4,0%, y América Latina y el Caribe 2.4% en 2024, 2.4% en 2025 y 2,3%, respectivamente. En nuestra economía, las estadísticas actuales son muy buenas, el pasado mes de septiembre el 95% de la fuerza de trabajo (5.390.401) estaba ocupada (5,123,548) y 5.0% desocupado (266,853) abierto. Se espera que el PIB real aumente entre 2.5% y 3.0% en 2025, aunque la mitad del potencial, no está mal considerando, por un lado, el ambiente mundial cargada de incertidumbre por oleada proteccionista y guerras Rusia-Ucrania e Israel-Hamas. El hecho de que duplica el aumento anual de la población, promedio uno por ciento entre 2005 y 2024, bajando a 0.9% desde 2015, según último Censo de Población y Familia, por lo que este año continúa aumentando el ingreso per cápita del dominicano. Se espera recibir ingresos de divisas por US$46,160 millones, por buen desempeño del turismo, exportaciones, remesas e inversión extranjera directa, respondiendo a fuertes fundamentos de la economía con sector productivo resiliente, lo que se ha reflejado en mejor percepción riesgo país con relación al promedio de los países de América Latina y otras economías emergentes. El flujo de Inversión Extranjera Directa se proyecta en US$4,800 millones ,más que suficiente para pagar el déficit de la cuenta corriente de 2.5 % del PIB, y superior al récord histórico de US$4,523 millones de 2024, cuando supero en3% el de 2023 y en 50% el de 2019. Las exportaciones totales en US$14,000 millones, de hecho, sumaron US$10,695.8 millones en enero-septiembre 2025, con un crecimiento interanual de 10.2%.