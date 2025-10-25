Los argentinos van a las urnas este domingo en unos comicios legislativos clave para Milei

Argentina celebrará este domingo elecciones legislativas en las 24 provincias del país para renovar parcialmente la composición de las dos cámaras del Congreso nacional, en unos comicios clave para las ambiciones del Gobierno de Javier Milei, que medirá además sugrado de apoyo a poco de cumplir la mitad de su mandato.

La cita electoral se llevará a cabo en un escenario de gran polarización entre el partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), y el peronista Fuerza Patria.

Casi 36 millones de personas están llamadas a las urnas, en un país en el que el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y optativo para los de 16 y 17 o mayores de 70.

Los colegios electorales estarán abiertos desde las 08:00 hora local (11:00 GMT) y cerrarán a las 18:00 (21:00 GMT).

En todos los distritos electorales de Argentina se votará para renovar 127 escaños de la Cámara de Diputados, sobre un total de 257.

En paralelo, la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego votarán para renovar un tercio del Senado (24 de un total de 72).

La nueva composición del Congreso será inaugurada el próximo 10 de diciembre.

El objetivo del oficialismo nacional, que cuenta actualmente con menos de 40 diputados, es lograr un tercio de las bancas de la Cámara Baja y obtener todos los escaños posibles en el Senado, con el fin de sostener sus proyectos de reforma y contrarrestar los intentos de la oposición para bloquear decretos presidenciales.

Para el peronismo, un triunfo le permitiría consolidarse como principal fuerza opositora al Gobierno de Milei, lo que supondría un empujón a este movimiento político tras el desprestigio sufrido durante el mandato del expresidente Alberto Fernández (2019-2023).

Las diferentes encuestas no ofrecen una clara tendencia sobre quien se impondrá en los comicios, aunque ubican en tercera posición el frente Provincias Unidas, liderado por un grupo de gobernadores de distintos partidos, y en cuarto lugar el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

El peronismo registró el pasado 7 de septiembre un importante triunfo en los comicios legislativos provinciales en el mayor distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires, que concentra cerca del 40 % del padrón.

La provincia de Córdoba, segundo distrito en población, será escenario de una disputa entre LLA y Provincias Unidas, mientras que en Santa Fe las mediciones muestran un triple empate entre el partido de Milei, el del gobernador local Maximiliano Pullaro y el peronismo.

En la ciudad de Buenos Aires, distrito electoral independiente de la provincia homónima, la puja será entre la lista encabezada por la hasta ahora ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y los candidatos de Fuerza Patria.

Otro factor importante será la participación electoral: en los comicios provinciales celebrados en los últimos meses para renovar las legislaturas locales, la concurrencia bajó de forma significativa respecto a años anteriores.

En esta elección entrará en vigencia el uso a nivel nacional de la boleta única de papel, un formato novedoso para el país en el que todas las fuerzas aparecerán en una única papeleta.

La ley electoral establece que los primeros resultados oficiales del escrutinio provisional sean difundidos a partir de las 21:00 hora local (00:00 GMT del lunes).