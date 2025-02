Los BAFTA encumbran a ‘The Brutalist’ y premian a ‘Cónclave’ como mejor película

El drama papal ‘Cónclave’, del director alemán Edward Berger, ganó este domingo el Premio BAFTA la mejor película y fue una de las grandes triunfadoras de la noche, con cuatro máscaras doradas, empatado con su principal rival, ‘The Brutalist’.

El filme de Berger logró, en cambio, llevarse el galardón más codiciado al imponerse al resto de nominadas de su categoría, entre las que se encontraban ‘The Brutalist’, ‘Anora’, ‘Emilia Pérez’ y el biopic de Bob Dylan, ‘A Complete Unknown’.

La película recorre los entresijos del Vaticano desde la muerte del papa hasta la elección de su sucesor, así como los secretos y las estratagemas de los cardenales durante el desarrollo del Cónclave.

Puedes leer: Zoe Saldaña gana el BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por ‘Emilia Pérez’

También supuso un hito para el propio Berger, que repitió la hazaña conseguida en 2023, cuando su cinta bélica ‘All Quiet on the Western Front’ (‘Sin Novedad en el Frente’) consiguió la máscara dorada a mejor película, si bien en esta ocasión se quedó sin hacer doblete, al llevarse el estadounidense Brady Corbet (‘The Brutalist’) el BAFTA mejor dirección.

‘Emilia Pérez’, mejor película de habla no inglesa

La cinta musical ‘Emilia Pérez’, del director francés Jacques Audiard, se alzó este domingo con el BAFTA a Mejor Película de habla no inglesa.

El filme, protagonizado por la actriz española Karla Sofía Gascón, se impuso así al resto de nominadas, entre las que se encontraba ‘I´m Still Here’ (‘Aún estoy aquí’), del cineasta brasileño Walter Salles, así como ‘Kneecap’, ‘The Seed of the Sacred Fig’ (‘La semilla de la higuera sagrada’) y ‘All We Imagine as Light’ (‘La luz que imaginamos’).

El director francés Jacques Audiard posa en la alfombra roja de los premios BAFTA 2025 en Londres, Gran Bretaña. EFE/EPA/ANDY RAIN

La película de Audiard, calificada como un «narcomusical», cuenta a través de canciones casi habladas la historia de «Manitas», un narcotraficante mexicano que decide abandonar el mundo del crimen y comenzar una nueva vida como Emilia Pérez, una mujer transgénero interpretada por Gascón.

El encargado de recoger el galardón fue el propio Audiard, que pronunció su discurso en francés y tuvo palabras de agradecimiento para todo el elenco de la película, incluida Gascón, a la que envió «un abrazo» desde el escenario del Royal Festival Hall.

Anteriormente, Audiard había asegurado que la madrileña, «estaba sumida en una actitud autodestructiva» y calificó los tuits de Gascón de «inexcusables».

Adrien Brody, mejor actor protagonista por ‘The Brutalist’

El estadounidense Adrien Brody se llevó el Premio BAFTA a mejor actor protagonista por su trabajo en la película ‘The Brutalist’.

Brody se impuso al resto de nominados de su categoría, entre los que se encontraban Timothée Chalamet (‘A Complete Unknown – Un Completo Desconocido), Ralph Fiennes (‘Cónclave’), Hugh Grant (Heretic), Colman Domingo (‘Sing Sing’) y Sebastian Stan, por ‘The Apprentice’ (‘El Aprendiz’).

Adrien Brody y Georgina Chapman posan en la alfombra roja de los premios BAFTA 2025 en Londres, Gran Bretaña. EFE/EPA/ANDY RAIN

Mikey Madison, mejor actriz protagonista por ‘Anora’

La actriz estadounidense Mikey Madison ganó el premio BAFTA a mejor actriz protagonista por su trabajo en ‘Anora’, categoría en la que también estaba nominada la intérprete española Karla Sofía Gascón.

La actriz dio la sorpresa y se impuso al resto de nominadas de la categoría, especialmente a Demi Moore, que partía como favorita a la máscara dorada, además de Marianne Jean-Baptiste, por ‘Hard Truths’ (‘Mi única familia’); , Saoirse Ronan (‘The Outrun’), Cynthia Erivo (‘Wicked’) y Gascón (‘Emilia Pérez’), que no acudió a la gala.

Mikey Madison posa en la alfombra roja de los premios BAFTA 2025 n Londres, Gran Bretaña. EFE/EPA/ANDY RAIN

Zoe Saldaña, mejor actriz de reparto por ‘Emilia Pérez’

La actriz estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña ganó el Premio BAFTA a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la película musical ‘Emilia Pérez’.

Saldaña se impuso a su compañera de elenco, Selena Gómez, y al resto de las nominadas: Ariana Grande (‘Wicked’), Isabella Rossellini (‘Cónclave’), Felicity Jones (‘The Brutalist’) y Jamie Lee Curtis (‘The Last Showgirl’).

Zoe Saldaña, en una imagen de archivo. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Kieran Culkin, mejor actor de reparto por ‘A Real Pain’

El actor estadounidense Kieran Culkin ganó este domingo el premio BAFTA a mejor actor de reparto por su trabajo en ‘A Real Pain’.

El intérprete de 42 años, que no asistió a la gala, logró su primera máscara dorada gracias a su papel de Benji Kaplan, un joven judío que viaja junto a su primo David (Jesse Eisenberg) a Polonia para conocer más sobre sus orígenes familiares.

Culkin se impuso al resto de nominados de la categoría, entre los que se encontraban Edward Norton (‘A Complete Unknown’ – ‘Un completo desconocido’), Yura Borisov (‘Anora’), Clarence Maclin (‘Sing Sing’), Jeremy Strong (‘The Apprentice – ‘El Aprendiz’) y Guy Pierce por ‘The Brutalist’.

Kieran Culkin, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ANDY RAIN

Brady Corbet, mejor dirección por la película ‘The Brutalist’

El estadounidense Brady Corbet obtuvo el Premio BAFTA a la mejor dirección por su trabajo en la película dramática ‘The Brutalist’.

El cineasta se impuso así al resto de nominados de su categoría, entre los que se encontraban Edward Berger (‘Cónclave’), Denis Villeneuve (‘Dune: Part Two – Dune: Parte 2’), Jacques Audiard (‘Emilia Pérez’) y Coralie Fargeat (‘The Substance’ – ‘La Sustancia’).

El cineasta y también actor Brady Corbet. EFE/ Daniel González/ Archivo

‘Wander to Wonder’, mejor cortometraje británico de animación

El cortometraje de animación británico ‘Wander to Wonder’ logró el Premio BAFTA a mejor cortometraje británico de animación y dejó sin opciones al cineasta español José Prats, que optaba a su primera máscara dorada por su corto ‘Adiós’.

La cinta, dirigida por Nina Gantz, cuenta la historia de Mary, Billybud y Fumbleton, protagonistas del programa de televisión infantil ‘Wander to Wonder’ y cómo se quedaron solos en el estudio después de que falleciera el creador del espectáculo.

Se impuso así a ‘Mog´s Christmas’ y al cortometraje hispano-británico ‘Adiós’, que trata la relación de una familia de la España rural (conocida como España vaciada), así como la soledad y el dolor de un padre cuando su hijo emigra al Reino Unido para trabajar.

Comienzo de la gala

La gala de la 78ª edición de los premios de cine británico BAFTA comenzó este domingo en el Royal Festival Hall de Londres.

Por segundo año consecutivo, la ceremonia corre a cargo del actor británico David Tennant (‘Doctor Who’) y contará con actuaciones de la banda Take That, que interpretará su éxito ‘Greatest Day’ (que aparece en el filme ‘Anora’), así como del actor de ‘Wicked’ Jeff Goldblum, que actuará al piano durante el In Memoriam.

El drama papal ‘Cónclave’, del director alemán Edward Berger y protagonizada por el actor inglés Ralph Fiennes, parte como la favorita de la gran noche del cine británico, tras acumular un total de 12 nominaciones.

Los actores británicos David Tennant Georgia Tennant posan en la alfombra roja de los premios BAFTA 2025 en el Royal Festival Hall de Londres, Gran Bretaña. EFE/EPA/ANDY RAIN

Le sigue de cerca ‘Emilia Pérez’, con 11, y el filme ‘The Brutalist’, que opta a alzarse con 9 máscaras doradas. Con menos opciones, figuran ‘Anora’, ‘Dune: Parte 2’ y ‘Wicked’, empatadas a 7; y la irlandesa ‘Kneecap’ y el biopic de Bob Dylan ‘A Complete Unknown’ (‘Un completo desconocido’), con 6.

Será una gala marcada por las ausencias, en especial la de la actriz española Karla Sofía Gascón, que hizo historia en los BAFTA al ser la primera mujer transgénero en optar a la máscara dorada, en concreto en la categoría de Mejor Actriz Protagonista, pero que ha limitado sus apariciones públicas tras protagonizar una polémica por unas antiguas publicaciones racistas en redes sociales.

Tampoco acudirá ningún miembro de la familia real británica, ni siquiera el príncipe Guillermo en calidad de presidente de BAFTA -en 2024 fue en solitario-, aunque sí se espera que aparezca en algún momento de la velada a través de un vídeo pregrabado.

Lista completa de los ganadores de los premios BAFTA 2025:

La película ‘Cónclave’ fue la gran triunfadora de la 78 edición de los Premios BAFTA del cine británico tras ser consagrada como mejor película y lograr cuatro máscaras doradas, en lo que supuso un sorpresivo empate con ‘The Brutalist’, que se impuso en dos de las categorías principales: mejor actor y mejor dirección.

-Mejor película: Cónclave

-Mejor dirección: Brady Corbet (‘The Brutalist’)

-Mejor actor protagonista: Adrien Brody (‘The Brutalist’)

-Mejor actriz protagonista: Mikey Madison (‘Anora’)

-Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña (‘Emilia Pérez’)

-Mejor actor de reparto: Kieran Culkin (‘A Real Pain’)

-Mejor guión original: ‘A Real Pain’

-Mejor guion adaptado: ‘Cónclave’

-Mejor película británica: ‘Cónclave’

-Mejor película de habla no inglesa: ‘Emilia Pérez’

-Mejor película de animación: ‘Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas’ (‘Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl’)

-Mejor película para niños y familias: ‘Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas’ (‘Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl’)

-Mejor documental: ‘Super/Man: The Christopher Reeve Story’ (‘Super/Man: La Historia de Christopher Reeve’.

-Mejor cortometraje británico: ‘Rock, Paper, Scissors’

-Mejor cortometraje británico de animación: ‘Wander to Wonder’

-Mejor debut de un escritor, director o productor británico: ‘Kneecap’

-Mejor fotografía: ‘The Brutalist’

-Mejores efectos especiales: ‘Dune: Parte 2’

-Mejor diseño de vestuario: ‘Wicked’

-Mejor Diseño de Producción: ‘Wicked’

-Mejor maquillaje y peluquería: ‘The Substance’ (‘La Sustancia’)

-Mejor edición: ‘Cónclave’

-Mejor sonido: ‘Dune: Parte 2’-Mejor banda sonora original: ‘The Brutalist’

-Mejor casting: ‘Anora’

-Premio ‘EE Rising Star’ (Estrella Revelación): David Jonsson (‘Alien: Romulus’)

-Premio BAFTA Fellowship a la trayectoria: Warwick Davis.

-Premio a la mejor contribución británica al cine: Medicinema