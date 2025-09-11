Los Bonetti resaltan labor del MB y agradecen dedicatoria

La familia recibe las placas, figuran José Miguel Du Breil, Roberto Bonetti Guerra, Ligia Bonetti, José Miguel Bonetti Guerra, Ana Bonetti, el periodista Leo Corporán y el ministro de Deportes Kelvin Cruz, durante el acto ayer en el aniversario 62 del Mauricio Báez.

La familia Bonetti Guerra resaltó la trayectoria que tiene el Club Mauricio Báez, además agradeció a los mauricianos la dedicatoria del desayuno del 62 aniversario de la entidad deportiva y cultural, situada en la barriada de Villa Juana, acto que contó con una gran asistencia de deportistas, dirigentes y personalidades ligadas al club, celebración que fue dedicada a los hermanos José Miguel y Roberto Bonetti Guerra.

“Queremos destacar la labor que ha realizado el Club Mauricio Báez, en favor de la juventud, donde nuestra familia siempre ha estado presente en colaborar, pues creemos en el trabajo que están realizando”, dijo el empresario José Miguel Bonetti Guerra, quien dio las gracias a nombre de la familia.

A través de la Sociedad Industrial Dominicana (hoy Grupo SID), los hermanos Bonetti Guerra fueron soporte de un grupo de jóvenes de Villa Juana quienes mediante el Club Mauricio Báez pretendían mejores oportunidades y atenciones para los residentes de su barriada.

Puedes leer: MB celebrará hoy el desayuno dedicado a los hermanos Bonetti

“Qué inspirador resulta mirar atrás y recordar aquella cancha de tierra y ver en lo que se ha convertido hoy. Este es el resultado de la vocación de ciudadanos íntegros, la cual se proyecta por toda Villa Juana y se dispersa por todo el país”, expresó José Miguel en su discurso de agradecimiento en nombre de ambos hermanos. “Este recorrido de más de 60 años lo recuerdo, sobre todo, esas conversaciones entre mi hermano Roberto, Leo (Corporán) y yo, viendo en los ojos de Leo esa hambre y deseo de contribuir a su barriada”, destacó el directivo del Grupo SID. “Esta es una historia tejida por los años. Felicidades al Mauricio Báez por su entrega”. Leo Corporán, asesor y presidente advitam del Club Mauricio Báez, recordó como los hermanos Bonetti Guerra colaboraron sin miramiento a los residentes de la barriada.