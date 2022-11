Luego de años de espera, por fin una versión live action de Los caballeros del zodiaco se avecina y previo a esto se ha lanzado un primer tráiler donde se muestra a Pegaso, quien es interpretado por Mackenyu. Las compañías Sony Pictures, Stage 6 y Toei Animation mostraron en el adelanto lo que se podrá ver en cines para 2023. Knights of the Zodiac es el titulo de este proyecto hasta el momento y el avance presenta imágenes que no dan grandes detalles de la historia. En el clip se puede ver a Sean Bean en el rol de Alman Kido y a Famke Jenssen, quien aun no se sabe el rol que jugará en esta franquicia.

Anunciado oficialmente a principios de este año, ahora se tiene el primer adelanto y una imagen del protagonista. Basado en el icónico manga Saint Seiya de Masami Kurumada publicado por primera vez en 1986, la película de acción en vivo sirve como una historia de origen centrada en un huérfano de la calle que desbloquea su Cosmo. Con la ayuda de la antigua armadura griega de Pegaso, Seiya y la Orden de los Caballeros luchan para proteger a Sienna, una diosa reencarnada.

La foto publicada muestra a Seiya caminando hacia el Santuario de Athena en ruinas, presagiando su difícil viaje por delante. La fotografía muestra una mirada al desorden de la residencia de Athena en las afueras de la ciudad, posiblemente antes del descubrimiento de Sienna y el alistamiento de su Orden de Caballeros. El avance está lleno de escenas que muestran a Pegaso despertando su Cosmo, varias escenas de acción y se observa una épica batalla.

Le puede interesar: Will Smith se sincera sobre la «horrible» noche de los Oscar

Aunque el avance no da gran detalle de la historia, se ve a guerreros con armadura enfrentarse en los aires y en el suelo, además de que hay un primer vistazo a Sean Bean como Mitsumasa Kido, el hombre que reclutaba a los niños que más tarde se convertirían en Caballeros del Zodiaco. También vemos a Famke Janssen en un papel desconocido, y al protagonista, Seiya, interpretado por Arata Mackenyu.

Otro personaje importante que tenemos en el elenco es Sienna, quien originalmente se llama Saori, y es interpretada por Madison Iseman, conocida por actuar como Bethany en Jumanji en la Selva. Este proyecto está a cargo de De Stage 6 Films, subsidiaria de Sony Pictures y producida por Toei Animation. Las secuelas de la película ya están en proceso con un paquete de seis largometrajes que ya se está desarrollando para crear una franquicia de acción en vivo.

Saint Seiya, el manga original, fue publicado por primera vez en 1985, y su adaptación animada llegó en 1986, para ser transmitida en televisión hasta 1989, cuando terminó con la Saga de Poseidón. Entre 2002 y 2008 se transmitió la Saga de Hades, que concluyó con la historia principal, aunque se han realizado spin-offs como Saint Seiya The Lost Canvas.

Antes de que llegue esta película live action, puedes disfrutar de Los Caballeros del Zodiaco: La Leyenda del Santuario, la cual está disponible en Prime Video.