Los celos: sus riesgos

Los comportamientos típicos que acompañan a los celos delirantes incluyen: múltiples acusaciones de infidelidad sin pruebas suficientes, exigencias de afirmaciones o imposición de promesas de fidelidad, humillación y control sobre el comportamiento de la pareja, así como la exigencia de información sobre pensamientos, opiniones y fantasías. La actividad delirante se reduce a la comprensión de una necesidad de control expresada con fuerza mediante diversas formas de manipulación, engaño, registro de pertenencias personales, escuchas telefónicas y control de la correspondencia. Las emociones presentes en ese momento, como la ira, tristeza, dolor, humillación, miedos y los deseos contradictorios, conducen a una creciente búsqueda de posibles pruebas de infidelidad.

Además, los delirios de celos/infidelidad aparecen como uno de los elementos psicopatológicos de otras disfunciones mentales tales como: esquizofrenia, depresión, abuso de sustancias, trastorno afectivo bipolar, trastorno obsesivocompulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y demencia.

Las causas de los celos patológicos pueden ser diversas, tales como: experiencias traumáticas tempranas y encuentros sexuales (incesto, acoso), inseguridad sobre los roles sexuales y dificultades en la vida sexual, experiencias eróticas propias, trastornos de la preferencia sexual (masoquismo, sadismo), adicciones, psicosis y trastornos del sistema nervioso central.

Enfermedades sistémicas relacionadas a los celos patológicos: lupus eritematoso sistémico, enfermedades de la glándula tiroides y daños del sistema nervioso central (cambios en los lóbulos frontales, atrofia cerebral difusa). Los celos delirantes también pueden ser causados por enfermedades neurológicas:

eventos cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, lesiones cerebrales, demencias incluyendo el Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy.La intensificación de las conductas para demostrar la infidelidad indica un mayor riesgo de agresión (verbal, física y sexual); además, no se puede descartar un homicidio o suicidio.

Las conductas agresivas motivadas por los celos se atribuyen con mayor frecuencia a los hombres y, su aparición suele estar asociada al abuso crónico de alcohol. La importancia del alcohol (así como de otras sustancias psicoactivas) en la intensificación de los llamados celos normales y su transformación a trastornos mentales es cada vez mayor. Por esta razón, el alcohol se convierte en un factor importante en la génesis de los celos.

El motivo de los celos mórbidos aparece en muchas obras literarias. Se puede encontrar, entre otros, en la obra de Shakespeare “El cuento de invierno” y en los antiguos mitos griegos. Otelo, el personaje principal de la obra de Shakespeare, cree constantemente en la infidelidad de su esposa Desdémona. Consumido por los celos, la asesina y luego se suicida. Las acciones de Otelo se atribuyen al delirio de los celos, lo que le da a esta infame condición su nombre, “síndrome de Otelo”.

Esta patología se vuelve más común debido al creciente número de personas adictas al alcohol.

¿Cómo identificar la celotipia?