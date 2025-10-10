“Los clubes cambian vidas” Raquel Peña resalta su impacto para la juventud

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña subió de nivel la celebración del “Día de los Clubes Deportivos”.

Invitada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, Raquel dio cátedras en su discurso.

Lo primero es que la vice tiene un historial de deportista, jugando varios deportes, incluyendo baloncesto en su natal ciudad de Santiago.

“Los Clubes Deportivos propician un mundo sano, donde se cultiva la convivencia, se disfruta y conoces a gente que pasan a ser tu nueva familia”, dijo Raquel.

Luego junto a Kelvin y Roberto Ramírez se procedió a reconocer a los clubes Mauricio Báez, Sameji de Santiago, Los Mina y Laguneros de San Cristóbal.

Kelvin Cruz repasó los avances de los más de 60 polideportivos que serán construidos.

“Es un gran honor poder acompañarles en esta fecha que celebra el compromiso y la entrega de los clubes, que son el corazón de las comunidades”, dijo Kelvin.

Roberto Ramírez, presidente de Fedoclubes, dijo que ese sector se siente muy contento porque están siendo tomados en cuenta con hechos.