“Los clubes cambian vidas” Raquel Peña resalta su impacto para la juventud

“Los clubes cambian vidas” Raquel Peña resalta su impacto para la juventud

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña subió de nivel la celebración del “Día de los Clubes Deportivos”.

Invitada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, Raquel dio cátedras en su discurso.
Lo primero es que la vice tiene un historial de deportista, jugando varios deportes, incluyendo baloncesto en su natal ciudad de Santiago.

“Los Clubes Deportivos propician un mundo sano, donde se cultiva la convivencia, se disfruta y conoces a gente que pasan a ser tu nueva familia”, dijo Raquel.

Luego junto a Kelvin y Roberto Ramírez se procedió a reconocer a los clubes Mauricio Báez, Sameji de Santiago, Los Mina y Laguneros de San Cristóbal.

  Puedes leer: ¡Siguen invictos! El Valle y Cibao Sur no ceden en el béisbol

Kelvin Cruz repasó los avances de los más de 60 polideportivos que serán construidos.

“Es un gran honor poder acompañarles en esta fecha que celebra el compromiso y la entrega de los clubes, que son el corazón de las comunidades”, dijo Kelvin.

Roberto Ramírez, presidente de Fedoclubes, dijo que ese sector se siente muy contento porque están siendo tomados en cuenta con hechos.

Franklin Mirabal

Franklin Mirabal

Periodista y editor deportivo con 37 años de experiencia, experto en béisbol, locutor, cronista, bilingue y comprometido con apoyar a los deportistas del país.

Publicaciones Relacionadas

“Los clubes cambian vidas” Raquel Peña resalta su impacto para la juventud
“Los clubes cambian vidas” Raquel Peña resalta su impacto para la juventud
10 octubre, 2025
Gobierno abre centros de formación para jóvenes en Santo Domingo Este
Gobierno abre centros de formación para jóvenes en Santo Domingo Este
9 octubre, 2025
Raquel Peña cita el impacto de la protección social
Raquel Peña cita el impacto de la protección social
8 octubre, 2025
Vicepresidenta sostiene encuentro con empresarios
Vicepresidenta sostiene encuentro con empresarios
6 octubre, 2025
Monegro logra gran apoyo
Monegro logra gran apoyo
29 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Gaza, dos años de genocidio

Gaza, dos años de genocidio

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

Supérate: la inversión en política social se nota

Supérate: la inversión en política social se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Centro de bioequivalencia o cooperación regional?

La Voz del Paciente RD: ¿Centro de bioequivalencia o cooperación regional?

El cuidado, un derecho humano para alcanzar la justicia social

El cuidado, un derecho humano para alcanzar la justicia social

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo