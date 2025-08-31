Los colores que marcarán tu otoño 2025

Por: María Mercedes Durán

Este otoño, tu armario se llena de tonos cálidos que inspiran sofisticación y estilo. Verde oliva, beige y marrón se convierten en aliados perfectos para crear outfits que reflejen tu personalidad, combinando comodidad y elegancia. Según la especialista en color, Gilda Fuentes, elegir tus colores con conciencia no solo resalta tu belleza, sino que comunica sin palabras quién eres.

Verde oliva: frescura y protagonismo

Un vestido midi en verde oliva con mangas amplias y cinturón que define la silueta se complementa con sandalias negras de tacón alto con tiras al empeine y tobillo y accesorios beige. Perfecto para tardes soleadas, almuerzos con amigas o eventos especiales, este conjunto realza tu estilo mientras disfrutas de un clima templado y elegante.

Beige: sofisticación y versatilidad

Un blazer beige claro con top negro y jeans rectos, junto a pendientes discretos de perla, logra un look urbano, fresco y chic. Otra alternativa es una camisa estampada en tonos marrón y beige con pantalones rectos a juego y cinturón negro con hebilla dorada, que se combina con sandalias de tacón bajo. Ambos estilos son perfectos para paseos por la ciudad, cafés al aire libre o almuerzos formales, manteniendo siempre un aire refinado y moderno.

Marrón cálido: estilo y confort

Un suéter de punto grueso marrón sobre una camiseta blanca de cuello alto se puede armonizar con pantalones o faldas en tonos neutros, creando un look acogedor y moderno para los días más frescos. Perfecto para reuniones informales, paseos de tarde o cualquier momento en que quieras sentirte cómoda y con estilo.

Para llevar con estilo: mezcla tonos tierra y accesorios que realcen tu figura; cada look refleja tu esencia y permite que te sientas auténtica y segura en cualquier ocasión.