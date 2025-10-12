Ser comunicador no nos exime de ser humanos. Y, precisamente por eso, deberíamos tener aún más conciencia de lo que llevamos dentro antes de abrir un micrófono, escribir una nota o aparecer frente a una cámara.

Lo que pensamos, lo que creemos, lo que callamos o justificamos, inevitablemente se cuela en nuestras palabras y se transmite, muchas veces, sin filtros.

En una era donde las plataformas se multiplican y las voces se confunden, lo que más escasea no es la información, es la claridad. Y esa claridad no se logra con luces, maquillaje o guiones bien redactados; más bien, con autoconocimiento.

Necesitamos terapia, formación emocional y una reeducación constante para no convertir nuestros espacios de comunicación en el reflejo de nuestras propias carencias.

Porque sí: lo que somos, lo proyectamos.

Y eso se nota.

Basta con escuchar una hora de radio o pasar algunos minutos en redes para percibirlo. Muchos comunicadores están utilizando los medios como una extensión de su vida privada, confundiendo autenticidad con exposición, y opinión con desahogo. Se habla con ligereza de temas complejos —sexualidad, relaciones de pareja, rupturas, traumas— desde una mirada personal, sin formación ni responsabilidad social.

El resultado: discursos que disfrazan de modernidad lo que en realidad son vacíos, y mensajes que, en lugar de orientar, desinforman y distorsionan.

El comunicador no está obligado a ser perfecto, pero sí a ser consciente.

Porque nuestra voz no es solo nuestra. Llega a miles, influye, moldea. Lo que decimos tiene peso. Y cuando no hacemos el trabajo interno —ese de revisar nuestras creencias, sanar nuestras heridas, cuestionar nuestros prejuicios—, terminamos alimentando los mismos males que decimos combatir: la intolerancia, el egocentrismo, la falta de empatía.

No se trata de hablar “bonito” o de evitar los temas incómodos. Se trata de saber desde dónde los estamos comunicando. Si lo hacemos desde la herida, reproducimos el dolor. Si lo hacemos desde la conciencia, inspiramos cambio. Por eso, los comunicadores necesitamos más terapia que ¨trending topics¨, más introspección que aplausos.

La comunicación no es neutral. Educa, construye imaginarios, moldea comportamientos. Somos maestros que no siempre están en un aula, pero que, con cada palabra, modelan formas de pensar, de amar, de relacionarse.

Si no cuidamos nuestra salud emocional, terminamos repitiendo patrones tóxicos al aire, normalizando la violencia, promoviendo rivalidades absurdas o distorsionando el concepto del amor y la convivencia.

Es urgente volver a la esencia del oficio: comunicar con propósito, con ética, con humanidad. No podemos seguir confundiendo entretenimiento con influencia, ni rating con impacto social. El verdadero comunicador no es quien más seguidores tiene, es quien más conciencia genera.

Ir a terapia no es una moda. Es una necesidad para todo aquel que vive de hablarle a otros. No podemos sanar lo colectivo si no empezamos por sanarnos a nosotros mismos. Y tampoco podemos inspirar confianza si cada mensaje que lanzamos está contaminado por nuestras propias batallas no resueltas.

La comunicación requiere conocimiento técnico, sí, pero también equilibrio interno. Si no trabajamos en ambos, el micrófono se convierte en un espejo: todo lo que somos, lo que sentimos, lo que tememos, se refleja.

No se trata solo de informar: se trata de transformar. Y para transformar, hay que empezar por dentro.

Porque cuando el comunicador sana, su mensaje también sana.

Y cuando su mensaje sana, la sociedad entera se eleva.