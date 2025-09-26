Los daños que han dejado las lluvias en República Dominicana

Varias localidades de la República Dominicana han resultado afectadas y 1,781 personas han sido desplazadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, ocasionadas por una activa onda tropical y la incidencia de una vaguada, informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Tal es el caso del distrito municipal El Rosario, en la provincia de Azua, donde, tras el desbordamiento del río Tábara, unas 160 viviendas resultaron anegadas y 774 personas desplazadas.

«Informa la Defensa Civil que, debido a las fuertes lluvias, fue habilitado el albergue Liceo Gregorio Luperón, en el cual están albergadas 09 familias con un total de 26 personas albergadas», se lee en un boletín del COE.

A la lista también se suma La Altagracia, con unas 26 residencias inundadas. Asimismo, se produjeron inundaciones urbanas en diferentes puntos del distrito municipal, siendo las áreas de Verón, Bávaro, Cortesito y Sabana de Los Martínez de las zonas más afectadas.

Además, se reportó la caída de un árbol en la carretera Higüey/Anamuyita, el cual estaba obstaculizando el tráfico. «Se procedió a la remisión de escombros y la vía fue habilitada».

En San Pedro de Macorís, debido a las fuertes lluvias y al mal funcionamiento del drenaje pluvial, se produjeron inundaciones urbanas en los sectores Placer Bonito, Pedro Justo, Calle T, Barrio Los Maestro, Barrio México, entrada del Hospital Seguro Social, La Batea, Kennedy y Primavera.

También, por la crecida del río Soco, están parcialmente incomunicadas las comunidades de Concho Primo, Diego, Loma Alduey, Campiña, Platanito, Bejucal, Cabeza de Toro, Guanábano y Regajo.

En tanto, en Santiago se produjeron inundaciones en los sectores Los Cocos de Jacagua, Yapul Dumit, Cienfuegos, Entrada de Rafey, Barrio Libertad, Mella I, Circunvalación Sur, Avenida Estrella Sadhalá, Hispanoamericana y el distrito municipal Santiago Oeste Este, dejando parcialmente inundadas un total de 150 casas.

Otros daños

De igual forma, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reportó que 10 acueductos están fuera de servicio, dejando sin suministro de agua potable a unos 179,256 usuarios.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) notificó que varias infraestructuras viales presentan daños por el desbordamiento de ríos y las inundaciones urbanas causadas por la vaguada.

¿Qué hacer en casos de lluvias?

El COE compartió con la población algunas medidas que pueden tomar para evitar situaciones lamentables en tiempos de lluvias.

Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

Intenta permanecer en un lugar seguro.

Evitar arrojar elementos en la calle y sacar basura.

Retirar de balcones y ventanas lo que pueda volarse.

Evitar transitar por las calles inundadas.

Evitar tocar postes, cajas de luz o cables.

Circular despacio con luces encendidas y cinturón.

