Los desafíos de ser padre

El papel de los padres en la educación de sus hijos es fundamental. Son sus primeros maestros, influyendo en su desarrollo emocional, social e intelectual desde temprana edad. Estos deben involucrarse activamente en el proceso educativo, colaborando en la escuela, fomentando un ambiente propicio para el aprendizaje, cultivando la curiosidad, proveyendo recursos educativos. Apoyándolos en casa: ser corresponsable de la crianza compartiendo con la madre tareas domésticas y cuidados: alimentación, vestir, higiene, pasear, dormir.

El rol de los padres no puede ser de pugilato, de enfrentamiento, ver quien vence a quién. Mamá y papá deben comprender hasta la saciedad que su papel no es el de confrontación o el de buscarse de manera individual la admiración o el cariño del hijo (a). Ambos deben entender que sus propósitos y acciones deben ser de complementación. Cada quién con su actitud, contribución y ejemplo ayuda a fortalecer el crecimiento del hijo(a). No es asunto de anular al otro, es por el contrario, sumar capacidades, experiencias y buena disposición al crecimiento sano de la descendencia.

Puede leer: Remembranzas del Bameso

Los niños aprenden por imitación, van captando el comportamiento de sus padres y se identifican o no con la forma de proceder, en como responde, los movimientos, tono de voz. La actitud airada o la forma tranquila, serena de las respuestas. Aunque usted no lo imagine, desde que el chiquillo (a) llega, están ustedes siendo evaluados por esas pequeñas criaturas, que asumen parte de sus repuestas o las rechazan de pleno. Así, por ejemplo, en hijos de padres alcohólicos, una parte de ellos se pueden identificar con la inclinación del padre a la bebida y serán bebedores, mientras que otros serán abstemios durante toda la vida, rechazarán por completo los episodios desagradables de borracheras, pleitos que, por lo general, son más provocados por hombres.

Y es que, realmente, el hogar es la primera escuela por la que debe el niño (a) transitar. Una pareja estable, que se comunique, oriente y corrija con paciencia y deseos de superación a sus vástagos, facilitará el avance seguro y tranquilo de su descendencia. Hoy día, el hombre que desea un hogar estable, unos hijos de los cuales luego se sienta orgulloso, requiere de mayor compromiso con el hogar, la familia. Para cosechar debemos sembrar antes.

Una actitud madura y responsable, comprometerse con el hogar, la familia, ser parte que contribuye no sólo aportando en lo económico, conlleva además una participación en la estabilidad del hogar, buena orientación a los hijos e involucrarse en las tareas propias del mismo. ¿Por qué no puede usted arreglar la cama, limpiar el piso, ordenar parte de la casa, ayudar en la cocina? La supremacía del varón va quedando atrás para bien de la humanidad. Algunos muy machos, aún se resisten a ayudar en el hogar, otros, en actitud canibalesca, se ponen como tarea agredir y hasta arrancarle la vida a la que ha sido su pareja durante años y, muchas veces madre de sus hijos.

Hombres y mujeres, por sus características, son distintos, pero, cada uno al conformar un hogar está apostando por un núcleo familiar estable, donde el respeto, tolerancia, educación en valores, seránparte de los aportes que cada quien suma en la relación. Son muy raros los casos en que la persona aspire a vivir de manera constante en un pleito.

La vida en un ambiente de paz, amor, comprensión y deseos de superación es, por lo general, la constante que a todos nos anima.

Sugerencias:

Al seleccionar pareja trate de conocer sus características, personalidad estable, madura, tolerante.

Antes de avanzar en la relación conozca a la familia de su futuro (a); entérese de cómo manejan sus conflictos y quién tiene mayor nivel de influencia. Ello puede ayudar a evitar los mismos y procurar soluciones.

Trate de inyectar a su hogar y familia, una dosis alta de amor, respeto, tolerancia y comprensión.

Dele seguimiento a su relación, estimule el fuego cuando note que las cenizas pueden anular las llamas.

Llegar a ser a ser padre: una distinción, un honor.

La violencia no es solución, procure ayuda profesional. Los conflictos se manejan y superan.



Mañana celebramos en nuestro país el Día de los Padres. ¡Felicidades en su día!