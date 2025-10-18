Los diez importados de Gigantes

Junior Matrillé

E l equipo cuenta con 10 jugadores importados, ocho lanzadores y dos de posición, todos inscritos en el roster y disponibles para accionar.

ABRIDORES:

Daniel Mengden, Caleb Smith y Jake Faria

RELEVISTAS:

Scott Engler, Reid Birlingmair, Chris Ellis, Ryley Gilliam, Clayton Andrews

OFENSIVA:

Cooper Johnson y Jake Holton

Gary Sánchez y Pablo Reyes desde el primer día

Uno de los puntos importantes para la gerencia de los Gigantes del Cibao fue ver desde el primer juego a Gary Sánchez y Pablo Reyes, dos jugadores firmados este año con experiencia de Grandes Ligas que deben sumar ofensiva al conjunto que dirige José Leger.

Hanser Alberto a nueve hits de 300

El Potro Hanser Alberto acumula 291 imparables en la liga y se encamina al selecto club de los 300.

En los Gigantes del Cibao solo dos jugadores han logrado conectar 300 o más hits, Moisés Sierra 422 y Alexi Casilla 348.

Puede leer. GC culminan primera semana

TBS de San Francisco dedicado al Dr. Leonardo Aguilera

Por decisión unánime de los Clubes y el comité organizador, el próximo torneo de baloncesto superior con refuerzos de San Francisco de Macorís tendrá una especial dedicatoria al Dr. Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas.

El tradicional evento de baloncesto superior iniciará el 14 de noviembre con la participación de seis equipos.

