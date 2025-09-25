Los discos de la semana: Vuelve Mariah Carey y no por Navidad

Avalancha de lanzamientos discográficos de este viernes, con roqueros que llegan en solitario como Robert Plant o Jeff Tweedy y los que vienen acompañados como Loquillo, e importantes voces femeninas, a destacar la de Mariah Carey, esta vez con material nuevo desligado de su época favorita del año.

Puede leer: Rihanna anuncia el nacimiento de su tercera hija, Rocki Irish Mayers

‘Here For It All’ (MARIAH/Gamma), de Mariah Carey

En un gran momento mediático para ella, tras recibir el galardón honorífico de los Premios MTV, la reina indiscutible de la Navidad se descongela este 2025 con su primer álbum con material nuevo en siete años, que incluye colaboraciones con Kehlani y Anderson Paak, «baladas al más puro estilo Mariah» y temas de r&b como ‘Type Dangerous’.

‘Saving Grace’ (Nonesuch/Es Paranza), de Robert Plant

El nuevo trabajo a solas del que fuera mítico vocalista de Led Zeppelin, el primero desde su colaboración con Alison Krauss hace ya cuatro años, lleva el nombre de la banda que lo acompaña desde los tiempos de la pandemia y fruto indisoluble, según él, de la buena química que ha establecido con este combinado de músicos en torno al folk y la música blues.

‘Nice to Each other’ (Universal), de Olivia Dean

En el ámbito de las nuevas voces negras sobresale sin duda esta británica elegante, que entrega el que parece el disco llamado a consolidarla en el panorama internacional, después de triunfar este verano en redes con la optimista y viralizada ‘Nice To Each Other’.

‘Vie’ (Kemosabe/Sony), de Doja Cat

En el tiempo que la Carey ha estado ausente de los estudios, su compatriota ha entregado cinco discos ya, sin contar reediciones y ampliaciones. De su nueva apuesta solo ha dejado ver la prometedora ‘Jealous Type’, con unas influencias de los años 70 y 80 que han pintado todo este trabajo.

‘Twilight Override’ (dBpm Records), de Jeff Tweedy

Para contrarrestar con algo de luz la decadencia del mundo que nos rodea actualmente, en palabras del propio líder de Wilco, llega este álbum, el último de una larga lista ya de trabajos en solitario, grabado en su propio estudio e integrado por nada menos que 30 temas.

‘Corazones legendarios’ (Warner), de Loquillo

El roquero español se ha rodeado de las grandes estrellas del rock nacional de los últimos 60 años, de Miguel Ríos y Ramoncín a Leiva o Hinds, para reinterpretar su extenso repertorio a modo de homenaje y, según dice, como necesario ejercicio de memoria musical.

‘Midnight Sun’ (Sommer House/Sony), de Zara Larsson

La diva sueca toma la atmósfera del verano sin noches de su país para contagiar de esa vibración este nuevo disco que, como tal, también rezuma orgullo por su tradición pop, con Margo XS y MNEK en su nómina de productores.

‘Neon Grey Midnight Green’ (Neko Case/Anti), de Neko Case

«Hay tan pocas productoras mujeres, no binarias o trans. La gente no nos considera una opción. Estoy orgullosa de decir que produje este disco. Es mi visión, mi poder de veto, mi gusto», ha dicho la cantautora estadounidense sobre este trabajo fuera de su paso por The New Pornographers.