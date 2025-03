Los «dos problemas serios» que tiene el gobierno de Luis Abinader, según Danilo Medina

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó este miércoles que el gobierno del presidente Luis Abinader enfrenta actualmente dos problemas serios: el sector eléctrico y el endeudamiento.

«Yo tengo una posición parcializada, tengo deberes que cumplir, soy el presidente de un partido de oposición. Entonces no estoy llamado a hacer una evaluación porque la gente no me va a juzgar de manera justa. Pero, como ciudadano, viendo la situación, yo siento que el Gobierno tiene dos problemas serios y los tiene la economía en general, los tiene el país. Número uno, el problema eléctrico y número dos, el endeudamiento», manifestó Medina .

Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana



