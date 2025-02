Los dueños del mundo, el fascismo y la desinformación digital en la red

Por: Marco Schneider

El 6 de enero de 1941, el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, pronunció su famoso discurso ante el Congreso de Estados Unidos sobre las cuatro libertades: libertad de expresión, libertad de religión, libertad de vivir sin necesidades y libertad de vivir sin miedo. Roosevelt era consciente de los peligros que el nazifascismo representaba para estas cuatro libertades. Probablemente también era consciente de que la libertad de expresión debe utilizarse como voz de los otros tres, actuando siempre que sea necesario en su defensa y nunca contra ellos, so pena de ser silenciado.

El 7 de enero de 2025, Mark Zuckerberg anunció que acabaría con el fact-checking en Facebook e Instagram, mientras en Brasil todavía celebrábamos el Globo de Oro que Fernanda Torres ganó dos días antes, por su actuación como la abogada Eunice Paiva, esposa del ingeniero y ex congresista Rubens Paiva, secuestrado y asesinado por la dictadura militar brasileña.

El 8 de enero de 2025 se cumplen dos años del nuevo intento de golpe de Estado en Brasil, con la invasión y destrucción de la sede de los Tres Poderes, incitada por un expresidente que defendió la dictadura que asesinó a Rubens Paiva y hasta escupió la estatua del periodista.

La incitación y organización de acciones golpistas, valiéndose de grandes dosis de desinformación, ocurrió principalmente en las redes de Zuckerberg y Musk. Musk hizo el saludo nazi en la toma de posesión de Trump. Trump dijo que recortaría la financiación para la investigación sobre la desinformación.

Los tres multimillonarios están en contra de cualquier medida para regular las plataformas digitales, por muy democráticas que sean, aunque saben que la profusión de desinformación sobre las vacunas y las medidas de protección durante la pandemia de Covid-19 en estas plataformas ha causado miles de muertes evitables. Además de otros innumerables casos: graves daños a la salud pública y al medio ambiente, linchamientos, asesinatos de niños, ataques a minorías y a la propia democracia.

Al igual que estos tres en Estados Unidos, hoy en Brasil muchos de los que defienden la dictadura militar, un período en el que la censura fue más brutal, se presentan como campeones de la libertad de expresión, al mismo tiempo que son cómplices o permanecen indiferentes ante la persecución religiosa, la pobreza que aflige a multitudes y el terror policial contra los sectores más vulnerables de la población, en su mayoría negros, aquí y allá.

La legislación que defiende la libertad de expresión es un logro civilizatorio de la modernidad, como lo es la defensa de otros derechos no menos importantes, como la libertad de no ser víctima de la pobreza, la calumnia y la violencia por razón de la religión, el color de la piel, el género, la etnia, nacionalidad o clase social.

La libertad de expresión no prevalece sobre otros derechos. Al menos no en Brasil. Y no está de más recordar que, al igual que la extrema derecha actual, los nazis utilizaron y abusaron de la amplia libertad de expresión de la República de Weimar en los años 1920 y principios de los 1930, difundiendo mentiras, prejuicios y odios, para exterminarlos cuando asumieron el poder.

Por eso, debemos protegernos para que la bandera de la libertad de expresión no sea secuestrada una vez más y convertida en su propio sudario. Este es un riesgo que se corre cuando una bandera que originalmente y durante siglos simbolizó la crítica racional de la opresión es utilizada como disfraz de la opresión de la crítica racional, justificando el negacionismo científico, el supremacismo blanco, el revisionismo histórico, el nazismo, entre otras falacias, estafas y barbaridades.

Zuckerberg incluso aludió a tribunales oscuros en América del Sur que restringirían la libertad de expresión, probablemente refiriéndose a acciones de la Corte Suprema de Brasil contra los abusos de su nuevo aliado, Musk, acciones que no son para nada oscuras, siendo, por el contrario, democráticas, transparente y respaldado por la legislación brasileña. Trump, a su vez, sale en defensa de los intereses de las empresas estadounidenses cuando estos chocan con los intereses públicos de otras naciones.

En realidad, lo que los dueños de las plataformas quieren evitar con su supuesta defensa de la libertad de expresión son los costos de verificación y moderación responsable de contenidos comprometidos con el interés público, pero sobre todo la exposición pública de los criterios que rigen la mediación algorítmica de sus plataformas. Esta mediación coordina el tráfico de información alrededor del mundo, basándose en la vigilancia de miles de millones de personas, que guía e incentiva las acciones de estas personas, con el objetivo de generar más engagement y, en consecuencia, ganancias para los dueños de negocios y sus pares. La verdad es lo menos importante en esta ecuación, especialmente cuando entran en juego sus aliados políticos. Y la libertad de expresión sólo es interesante en la medida en que cumple sus fines.

Se ha demostrado ampliamente que apelar a emociones intensas, especialmente el miedo y el odio, genera más compromiso que los debates reflexivos y racionales. Este atractivo es el alma del negocio, tanto del negocio de los propietarios de las plataformas como del de sus aliados políticos, cuyo desprecio por la verdad se ve agravado por una fuerte inversión en la astuta construcción de enemigos imaginarios a los que temer y odiar. Esto se aplica a todos, desde Mussolini y Hitler hasta Donald Trump, incluyendo figuras menores como las que tenemos en Brasil, cada una haciendo un uso estratégico de los medios de comunicación de su tiempo.

Puedes leer: Mark Zuckerberg y Jeff Bezos acompañan a Donald Trump en la misa previa a su juramento

En última instancia, el acercamiento oportunista de Musk y Zuckenberg a Donald Trump tiene poco que ver con la defensa de la libertad de expresión y todo que ver con la defensa de la libertad de sus empresas de pisotear la soberanía nacional y los derechos civiles, incluida la privacidad de la población de los Estados Unidos. Todo eso a cambio de ganancias astronómicas, obtenidas en parte de la circulación de desinformación en sus redes, cuyo atractivo genera engagement e ingresos publicitarios, en parte a través de su alineamiento con políticos que apoyan su modelo de negocio no regulado y son elegidos gracias a la propagación de desinformación en estas mismas redes. Cuando uno de estos políticos es presidente del país más rico y mejor armado del mundo, hay mucho que temer.

Por otro lado, aunque estas personas creen que son dueñas del mundo, no es así. Puede que sean gigantes, pero Australia, Brasil, Canadá y la Unión Europea, blancos directos de los recientes ataques del dueño del Meta y del presidente estadounidense, no son enanos. Ni Rusia ni China.