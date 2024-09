Los extranjeros nacidos en RD: un tema que vuelve a enfrentar al Gobierno y a la oposición

El tema de los extranjeros, principalmente haitianos, nacidos en la República Dominicana vuelve a acaparar titulares en la prensa nacional. En esta ocasión, la Junta Central Electoral (JCE) respondió a las denuncias de Roberto Rosario Márquez, expresidente de la institución, quien señaló que en la mayoría de los hospitales públicos no existe el Libro de Extranjería, o Libro Rosado, donde se deben inscribir los niños nacidos en el país que son hijos de extranjeros no residentes.

La JCE presentó un informe sobre los nacimientos de dominicanos y extranjeros registrados entre el 1 de enero de 2012 y el 26 de agosto de este año, indicando que los datos fueron recopilados tras una minuciosa verificación de la documentación. Durante este período, se registraron 2,915,930 nacimientos, de los cuales 241,103 (8 %) corresponden a extranjeros, aunque no se especifica la nacionalidad de estos últimos.

El órgano electoral, además, precisa que en 2023 fue el año que más niños de extranjeros nacieron en el país con 29,945 y en 2013 fue cuando menos se registraron con solo 6,308 nacimientos.

Agrega la JCE que de los 2,915,930 nacimientos ocurridos entre 2012 y este año, 654,733 fueron registrados en las Delegaciones de Oficialías, de los cuales 537,154, el 82%, son dominicanos y 117,579, el 18%, extranjeros.

Asimismo, afirmó que ha actuado en estricto apego a la Constitución en cuanto a la adquisición de la nacionalidad dominicana y para el registro de hijos de extranjeros nacidos en el país.

“Todos los procesos de declaraciones de nacimientos se realizan regularmente, en las Oficialías del Estado Civil, como en las Delegaciones de Oficialías que se encuentran instaladas en diversos centros médicos públicos, con 60, y privados con 4, con equipos y personal técnico capacitado de la JCE, así como con la cantidad necesaria de libros de registros de nacimientos, para dominicanos y para extranjeros que son de uso exclusivo e indelegable de la JCE”, explicó.

¿Qué dice la Constitución?

En el documento al que la redacción del Hoy Digital tuvo acceso, la JCE recuerda que el artículo 18 de la Carta Magna establece que la nacionalidad dominicana le corresponde:

1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos.

2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución.

3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas.

4) Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la edad de dieciocho años, podrán manifestar su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas.

5) Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

6) Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior.

7) Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley.

Además, la institución citó el artículo 28.1 de la Ley 285-04 de Migración, que establece que los centros de salud que dan asistencia en parto a una mujer extranjera sin documento legal deben expedir una Constancia de Nacimiento de color rosado, diferente a la oficial.

Lo que dijo Roberto Rosario Márquez

El dirigente político del opositor Partido Fuerza del Pueblo sostuvo que al no utilizarse el Libro de Extranjería (Libro Rosado) en los centros de salud del Estado, se está otorgando un certificado de nacido vivo con el cual los padres de la criatura, aunque sean extranjeros no residentes, están inscribiendo en las escuelas publicas a esos niños como dominicanos.

Advirtió que es un tema que pasa desapercibido y se desarrolla sin que las autoridades correspondientes adopten una actitud responsable sobre el mismo, algo que pone en peligro la existencia misma del país y la prevalencia de que la soberanía nacional esté por encima de cualquier interés o actuación.

“Ese tema es delicado porque me correspondió como presidente de la Cámara Administrativa tener fuertes enfrentamientos con poderes internacionales y nacionales que se oponían a la implementación del Libro de Extranjería”, recordó Roberto Rosario al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se transmite por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos.

Explicó que el Libro de Extranjería, que es el resultado de un mandato constitucional, establece que los hijos de extranjeros no residentes en la República Dominicana deben ser inscritos en el Registro Civil, pero como extranjeros, en el Libro de Extranjería. Es la creación de un libro exclusivamente para inscribir los nacimientos de personas que nacen en el país, pero que no están en una condición regular desde el punto de vista migratorio.

Roberto Rosario Márquez, expresidente de la JCE, habla sobre los extranjeros nacidos en RD

“El principal obstáculo está en el Estado, no es nuevo, hay que reconocer que viene desde administraciones anteriores, porque las presiones internacionales para que no se implemente el Libro de Extranjería tocan a todos los sectores. En mi gestión me correspondió porque el Pleno de la Junta, en una resolución que dictó en 2007, puso a cargo de la Cámara Administrativa la implementación del Libro de Extranjería”, precisó Rosario Márquez.

Rememoró que eso generó serias dificultades porque hubo una resistencia institucional a su implementación.

“El Libro de Extranjería es producto de una resolución de la JCE, por disposición de la Ley General de Migración, que a su vez obedeció a un mandato de la Constitución de la República, y plantea que una vez nazca la criatura se generen varias copias, es decir, que se inscriba en ese Libro, y se saque una copia para la Junta Central Electoral, una para el Ministerio de Salud, una para los padres de la criatura, y otra que debe ser enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores”, detalló.

Indicó que “los hospitales públicos no entregan, ni tienen a mano, esas copias, y al no tener esas copias cuando la criatura nace, la registran con un certificado de nacido vivo que no deja clara la nacionalidad de la persona”.

“Se supone que, conforme a lo que establece la resolución de la Junta, la criatura que nace en un hospital público debería salir con un Acta de Nacimiento emitida desde ese Libro de Extranjería, y lo que está ocurriendo es que están saliendo, básicamente, sin ese documento, y les entregan un certificado de nacido vivo que no necesariamente tiene las condiciones que establece el Libro de Extranjería”, insistió el expresidente de la JCE.

Dónde comenzó todo

Cabe destacar que la «controversia» por la cantidad de extranjeros nacidos en la República Dominicana, esta vez, se originó luego de que la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) pidiera al presidente Luis Abinader priorizar el respeto a los derechos humanos y poner fin a políticas migratorias «racistas» que afectan principalmente a los haitianos, en su segundo período de gobierno, que se inició el 16 de agosto.

Ante esto, múltiples personalidades del ámbito político y social emitieron sus opiniones al respecto.

Deportaciones de extranjeros / Fuente externa.

