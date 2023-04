Los favoritos a pelear por el título de la NBA y por qué

Ya se viven los últimos días de la temporada regular 2022-23 de la NBA y aunque la tabla de posiciones sigue moviéndose aún con puestos por definir para el cuadro de los playoffs, se pueden desde ya hacer un análisis de los equipos que lucen más poderosos.

Usualmente, los primeros dos equipos de cada conferencia son los que casi siempre son dados como favoritos a ganar el título. En esta ocasión, serían los Bucks de Milwaukee y los Celtics de Boston por el Este, y los Denver Nuggets y los Grizzlies de Memphis en el Oeste. Pero hay más.

Esta temporada tiene algunos equipos que pueden ser una «trampa», ya que aunque no queden en los primeros dos puestos de sus respectivas conferencias, tienen lo necesario para ir por el título de la NBA, e incluso con mayor probabilidad que otros que tuvieron mejor récord durante la temporada regular.

A continuación, le detallamos sobre algunos de los equipos favoritos para batallar por el título de la NBA:

1.- Phoenix Suns

Con la adquisición de Kevin Durant, los Suns realizaron un traspaso que, desde su perspectiva, debería hacerse 99 de cada 100 veces que se presentase la ocasión. Una circunstancia que significó la pérdida de una de sus fortalezas, como la profundidad del plantel.

Sin embargo, con un quinteto que cuenta con Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant y Deandre Ayton, es como para ser los máximos candidatos al título.

En los juegos que Durant ha participado en la temporada, Phoenix tiene récord de siete victorias sin derrotas, y con cada juego que pasa luce un equipo cada vez más acoplado y difícil de derrotar en una serie al mejor de siete.

2.- Milwaukee Bucks

Aunque a diferencia del año en que quedaron campeones, los Bucks no están liderando la liga en puntos anotados o en menos permitidos por partido, la versatilidad de su quinteto abridor y la profundidad de su banca, hacen de este equipo un serio candidato a ganarlo todo por segunda vez en tres años.

Quizás no con el mismo nivel de estrellato que el de los Suns, pero el big 4 de los Bucks no tiene nada que envidiarle a ningún otro. Tienen su superestrella en Giannis Antetokoumpo, otras estrellas como Jrue Holliday y Khris Middleton, un versátil centro como Brook López, y un jugador que perfectamente cumple con su rol, Bobi Portis.

3.- Boston Celtics

Lo único que puede descarrilar a este equipo es que Robert Williams III no esté lo suficientemente sano como para jugar minutos significativos de postemporada. Lo necesitarán si terminan enfrentando el a Miami, que es el equipo en séptima posición hasta el momento, luego a los Sixers en segunda ronda, y luego Milwaukee en la fial de Conferencia. Boston no es la misma defensa, no es el mismo equipo de rebotes sin Williams.

Ahora bien, si ese equipo está completo, hay que contar con ellos, ya que no fue fortuito que estuvieran en las finales de la NBA la temporada pasada.

Tatum terminará cuarto en la votación del MVP esta temporada, Malcolm Brogdon es fuerte candidato a ganar el Sexto Hombre del Año, Jaylen Brown probablemente termianará en uno de los tres equipos «All NBA», la defensa de Marcus Smart es nivel élite, y su centro, el dominicano Al Horford abre mucho la cancha, lo que hace la ofensiva de este equipo aún más competitiva.

4.- Grizzlies de Memphis

Memphis es pasado por alto, pero tiene una oportunidad legítima de salir del Oeste y llegar a las Finales de la NBA. Un par de cosas deben seguir su camino para que eso suceda, comenzando con un Steven Adams saludable: necesitan sus rebotes, su físico en la pintura y su voluntad de hacer el trabajo sucio.

En segundo lugar, los Grizzlies necesitan mostrar una madurez bajo presión que no ha sido una parte constante de su composición hasta este punto: los jugadores no pueden perder la calma, recoger técnicos innecesarios y deben mantenerse alejados de los problemas, especialmente su superestrella Ja Morant.

5.- Denver Nuggest

Denver cuenta con el que ha sido el Jugador Más Valioso de las últimas dos temporadas de la NBA, y que es favorito a ganarlo por tercera consecutiva, Nikola Jokic, y también con un ansioso Jamal Murray, suponiendo que pueda volver a su forma de burbuja. Esto pone a Denver tan formidable como cualquier equipo en el Oeste.

La clasificación está prácticamente destinada para que los Nuggets vean a Kevin Durant y los Suns en la segunda ronda, Denver tendrá que tener sus cosas juntas para entonces (y probablemente en la primera ronda, no habrá un camino fácil para salir de esta conferencia).

6.- 76ers de Philadelphia

Philadelphia ha apostado por ganarlo todo con varios buenos equipos en los últimos años que han salido mal, esta vez, han puesto al lado de Joel Embiid a un exMVP y gran anotador y armador del juego, James Harden, pero nunca ha podido dar un paso al frente en playoffs, por lo que técnicamente las aspiraciones de los Sixers dependerán de que tan crecido puesta estar Harden en la postemporada, ya que Embiid, por más bueno que sea, incluso ganando el MVP de esta temporada, no podrá ganarlo sólo.

Ahora bien, si Harden puede jugar a un nivel de estrella, o a su nivel de MVP, los Sixers sin dudas le complicarían el camino a cualquier equipo, y habría que contar con ellos para pelear el título.

7.- Cleveland Cavaliers

Los Cavaliers entran a los playoffs con la mejor defensa de la NBA esta temporada (y aún top-10 después del descanso del All-Star), pero los Cavaliers necesitan un Jarrett Allen saludable y pico para anclar ese extremo de la cancha.

Entrarán a esa primera serie contra los Knicks de Nueva York con el mejor jugador en la cancha: Donovan Mitchell, quien ha jugado a un nivel All-NBA toda la temporada y lo ha recogido en los últimos partidos con cuatro juegos consecutivos de 40+ puntos. Mitchell tiene un historial de grandes actuaciones en playoffs y podría acumular más esta temporada: será un problema para los Knicks y tal vez para los Bucks en la segunda ronda.

8.- Sacramento Kings

Los Kings son la mejor historia en la NBA esta temporada, no solo llegando a los playoffs por primera vez desde 2006, sino como el sembrado No.3 y posiblemente el equipo más consistente de la conferencia.

Será una moda elegir contra ellos en la primera ronda de los playoffs debido a su defensa número 25, pero su ofensiva de élite es suficiente para ganar un par de rondas (y en este Oeste, tal vez más).

Mike Brown se escapará merecidamente con el Entrenador del Año y Domantas Sabonis probablemente llegue al All-NBA como pívot, pero será difícil para De’Aaron Fox formar parte del equipo debido a la profundidad en la guardia. Fox ganará el primer premio al jugador más mejorado, probablemente.

9.- Lakers

Ganadores de 7 de 8 y con la tercera mejor defensa de la NBA desde el receso del Juego de Estrellas, los Lakers, alrededor de un resurgimiento y saludable Anthony Davis y LeBron James, deben considerarse amenazas legítimas para salir del Oeste.

La pregunta con los Lakers en los playoffs no es si son lo suficientemente bueno como para salir de la conferencia, sino si pueden mantenerse saludables. Este es un equipo con un pequeño margen de error y un historial de preguntas de salud, es fácil decir que los Lakers pueden ganar cualquier serie en la que estén, pero ¿pueden ganar tres series agotadoras seguidas? Esa puede ser una gran pregunta, pero LeBron ha tenido las respuestas antes.

10,. Clippers

Con Paul George en el redil, los Clippers son una amenaza tan grande como cualquier equipo en el Oeste: Los Ángeles tiene marca de 24-14 en juegos que tanto él como Kawhi Leonard juegan. Las preguntas es: ¿Pueden avanzar a la segunda ronda sin George? Eso requerirá un esfuerzo monstruoso de Leonard, que ha jugado a ese nivel últimamente, y consistencia de su profundidad de jugadores de rol, que ha sido más alta y bajada.

Los Clippers, muy probablemente se enfrentarán a los Phoenix Suns en primera ronda, por lo que empezarán los playoffs con un difícil obstáculo.

Los Clippers (como el Heat, los Warriors y otros) han mostrado destellos de potencial de campeonato esta temporada, pero solo en ráfagas cortas. ¿Pueden finalmente encadenar esos juegos?

