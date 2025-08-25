Los fenómenos que se enfrentan esta semana en República Dominicana

La semana laboral inicia bajo la influencia de la nube sahariana número 16, que provocará un aumento de alergias respiratorias y elevará la sensación térmica en República Dominicana, además del intenso calor que se sentirá en todo el país, informó el analista meteorológico Jean Suriel.

Según Suriel, actualmente hay tres ondas tropicales en el Atlántico tropical, mientras la Tormenta Tropical Fernand se desplaza al noreste de Bermuda, rumbo al Atlántico norte, sin afectar directamente el Caribe.

Mañana martes, las partículas saharianas continuarán presentes durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y noche aumentarán las probabilidades de lluvias moderadas a fuertes debido a la llegada de la onda tropical número 30.

Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de ráfagas de viento, descargas eléctricas y granizadas aisladas, advirtió Suriel.

El miércoles y jueves se esperan lluvias moderadas en las tardes, provocadas por los remanentes de la onda tropical y los vientos húmedos. Para el viernes, el potencial de aguaceros será mayor con la cercanía de la onda tropical número 31, ubicada en el Atlántico central.

Durante el fin de semana, podrían registrarse precipitaciones significativas, aumentando las posibilidades de inundaciones repentinas, detalló el experto.

