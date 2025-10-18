Los Gigantes reciben Águilas en San Francisco de Macorís: ¿Quién abrirá por el equipo rojo?

San Francisco de Macorís. – El dirigente de los Gigantes del Cibao José Leger anunció al lanzador derecho Willy Peralta como su abridor para el partido de esta tarde frente a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Julián Javier a las 5:00 pm.

En LIDOM

Peralta de 36 años, es un veterano lanzador con experiencia de cuatro temporadas en LIDOM siendo su última participación en la campaña 2024-25, donde participó en 10 partidos como abridor en la etapa regular.

Tuvo marca de 2-5, efectividad de 2.85 en 41.0 entradas, 17 boletos y 30 ponches y sólo permitió un cuadrangular.

Lea más: Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

En las Mayores

El nativo de Samaná también cuenta con 10 años de experiencia en las ligas mayores, pasando 6 temporadas con Cerveceros de Milwaukee, 2 con los Reales de Kansas City y 2 con los Tigres de Detroit donde acumuló récord de 56-61.

En Triple A durante el 2024

Con Dorados de Chihuahua trabajó durante 12 juegos como abridor, finalizando con marca de 4-5 en 57.2 entradas de labor.

Los Gigantes tienen marca de 0-1, donde solo se ha podido jugar un partido por las lluvias caídas en el territorio nacional que ha provocado dos posposiciones consecutivas Vs Licey.

Reconocimiento a Rehabilitación SFM

Los Gigantes del Cibao realizarán un merecido reconocimiento a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, quienes, además fueron invitados a realizar el lanzamiento de la primera bola previo al partido Vs Águilas esta tarde.

Mañana los Potros viajarán a San Pedro de Macorís para enfrentar a Estrellas por primera vez en la campaña.

