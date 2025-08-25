Los gobiernos de Luis Abinader superan por mucho los de Leonel Fernández y Danilo Medina

Las estadísticas soportan el progreso económico que ha vivido el país después de superar la mayor crisis sanitaria mundial en 100 años.. El tema viene a cuento por el discurso sin contenido de la oposición y porque quiere regresar sin explicar al pueblo razones de la incompetencia mostrada por los gobiernos de Leonel Fernández (2005-2012) y Danilo Medina (2013-2020), el primero, para gestionar con éxito la Gran Recesión Mundial de 2008 que se inició en Estados Unidos, y el segundo la crisis sanitaria de 2019. La mejor prueba de la gestión incompetente es que no existen informes favorables de Organismos Internacionales y agencias internacionales, en cambio felicitaron al pueblo dominicano por el éxito de la gestión de Luis Abinader, en menos de ocho meses recuperó 100% del PIB perdido en 2020, connotable crecimiento interanual de 12.3% PIB real en 2021, no obstante, presiones inflacionarias mundial en la etapa final de la crisis por aumentos de materias primas, incluyendo el petróleo, del costo de contenedores en mercados internacionales y disrupción de cadenas de suministros globales..Como resultado, la economía creció 6.6% promedio anual, período 2021-2024, por encima de su tasa de crecimiento tendencial, superando con holgura el 4.1% y 4.2% gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, respectivamente. La diferencia tambien es notable comparando el PIB per cápita medido en dólares estadounidenses, como promedio anual creció 11,6% entre 2021 y 2024, se multiplicó 1.28 veces, de US$ 9.028,8 a US$11,541.5, en 2024, este último superó 1.85 veces el de 2012 (US$6,274.2) y 1.54 veces el de 2020 (US$7,511,3). Nuestra estructura productiva está centrada en la construcción y los servicios, explica porque, acumulado, las ocupaciones aumentaron 26.7%, anual 5.4%, de 4.246.695en agosto 2020 a 5,379,478 en marzo, 2025, se recuperaron y crearon 870,853 empleos, un promedio anual de 202,524 empleos.. Por los números acumulados las encuestas reportan que la población está satisfecha con el desempeño de los gobiernos de Luis Abinader, con la percepción de que estamos muy por encima de los niveles alcanzados antes de la crisis Covid-19. Además, el Gobierno se ocupó de que la economía hiciera un buen reparto del aumento de la riqueza nacional, acumulado aumento en 60% el salario base nominal, descontando los precios que subieron 26.6%, significa que acumulado el salario base ganó 33.4% de poder adquisitivo, anual 6.7%, de diciembre 2020 a mayo 2025.

También ganaron todos los demás salarios porque también aumentaron, combinado con las transferencias del Gobierno explica porque el ingreso promedio de hogares dominicanos supera el costo de la canasta familiar, uno delos factores detrás de la reducción de los niveles de pobreza monetaria. No obstante, el incierto panorama mundial con riesgo a la baja del crecimiento global, las previsiones apuntan a que nuestro PIB real crecerá entre 3.5% y 4.0% en 2025, muy por encima de la media regional. El presidente Luis Abinader ha reiterado que en el mediano plazo podemos duplicar el PIB en dólares estadounidenses, criterio que comparto, se logra creciendo de manera sostenida alrededor de la tasa potencial, estos son mis números: podría multiplicarse1.75 veces en los próximos diez años, de US$124.597,8 millones en 2024 pasar a US$218,046 millones, aumentar 1.67 veces el PIB por habitante, de US$11.541,5 a US$19,274, aunque la población se multiplique 1.08 veces, es decir, mantenga la tendencia de los últimos años, pasando de 10,796 en 2024 a 11,660 habitantes en 2035.