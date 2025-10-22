Los graves riesgos que representa Melissa al volverse casi estacionaria

Los graves riesgos que representa Melissa al volverse casi estacionaria

La directora del INDOMET, Gloria Ceballos, advirtió que el principal riesgo que representa la tormenta tropical Melissa para República Dominicana no es su intensidad de vientos, sino los acumulados de lluvia que podrían generarse a medida que el fenómeno se acerque a la región.

“Ayer lo decíamos, que se iba a tornar casi estacionaria, o sea que iba a estar alrededor de 48 horas”, explicó Ceballos, al referirse al lento desplazamiento del sistema.

Actualmente, Melissa se mueve muy lentamente hacia el oeste-noroeste, lo que ha evitado un impacto directo más severo en el país.

“Nos está beneficiando que se está desplazando oeste-noroeste muy lentamente. En 48 horas estaría alejándose del territorio nacional”, agregó en rueda de prensa en la Palacio Nacional.

Sin embargo, la funcionaria reiteró que el mayor peligro sigue siendo la acumulación de lluvias, especialmente en zonas vulnerables del sur y suroeste del país:

“Lo que nos preocupa es el acumulado de lluvia”, enfatizó.

El organismo mantiene la vigilancia sobre el fenómeno y exhorta a la población a seguir los boletines oficiales y las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

