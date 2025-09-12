Libertad para trabajar, es el gran anhelo de los comerciantes ambulantes que residen en el sector Batey Estrella, de Los Guaricanos, quienes denunciaron ser víctimas de maltrato y atropello por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.
Explicaron que cada mañana salen de sus hogares en una “guagüita platanera” cargada de productos agropecuarios, con la esperanza de llevar el sustento a sus familias. Sin embargo, al detenerse por un momento para despachar su mercancía a un cliente, se enfrentan a multas de hasta 20 mil pesos, montos que, por más que quieran, no pueden pagar.
«¿Cómo usted cree posible que una guagüita anunciadora, dedicada a la venta, pueda pagar 20 mil pesos de multa, a donde apenas invertimos cinco, seis y diez, y es alquilado que lo cogemos? No hay forma de vivir en este Gobierno«, expresó Domingo Noel Félix ante periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio».
«Ellos están abusando de nosotros, porque no nos permiten pasar por la vía pública. Todavía estamos caminando, y un cliente nos para para poder comprarnos algo y no podemos pararnos, porque inmediatamente están por los callejones acechándonos para detenernos la venta«, agregó el padre de cuatro niños.
Los mercaderes de Los Guaricanos calificaron la supuesta acción como un abuso y precisaron que se ha convertido en un obstáculo permanente para ganarse la vida.
«El ayuntamiento tiene a los mercaderes en zozobra… Nosotros, somos ciudadanos dominicanos, que merecemos que nos dejen trabajar, no que abusen de nosotros, porque este país no está bien parado. El Gobierno no nos mantiene, no nos va a dar un empleo para nosotros mantenernos», pronunció Domingo Severino Reyes.
De su lado, Miguel Eduardo Valdez consideró que, en lugar de enfocarse en “maltratar” a los vendedores, las autoridades municipales deberían atender las necesidades de Los Guaricanos, como el asfaltado de calles y aceras.
«El Ayuntamiento, hoy en día, lo que se está es enfocado en uno. Nosotros trabajamos en la calle vendiendo, como ambulantes, y nos están maltratando en vez de enfocarse en las calles y los contenes que están todos devastados», manifestó Valdez.
No quieren delinquir
Los denunciantes aseguran que lo único que saben hacer es trabajar honradamente y que, en varias ocasiones, han externado sus quejas ante la alcaldesa Betty Gerónimo, pero no han recibido solución. Por eso, desesperados, exigieron la intervención del presidente Luis Abinader, ya que no quieren recurrir a lo mal hecho debido a la situación.
«La hemos invitado a pila de reuniones, y a ninguno nos hace caso, lamentablemente. Nosotros lo que solicitamos es que nos den libertad y paz. Si tenemos que pagar, en el mes o quincenal, lo pagamos, porque lo que queremos es que nos den luz verde para trabajar», sostuvo Domingo Noel Félix.
«¿Qué es lo que quiere el Gobierno, que uno robe?», cuestionó alias «El Negro», al tiempo de suplicar: «Presidente: haga algo, por favor. Con su mayor respeto que se merece, ayúdenos mi pai, a la juventud de ahora».
Entretanto, Severino Reyes extendió sus súplicas no solo al mandatario, sino también a cualquier persona que pueda brindarles ayuda.
«El Presidente, quien sea, que hable con el ayuntamiento, con los síndicos, que dejen de estar abusando con los mercaderes», dijo Reyes.
Alcaldía responde
