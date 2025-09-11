Los Guaricanos: Vidas y hogares en la cuerda floja por desbordes del río Yaguasa

En el sector Las 10 Tareas, en Los Guaricanos, municipio Santo Domingo Norte, la temporada ciclónica se convierte en un verdadero calvario. Los residentes narran que cada vez que llueve, el río Yaguasa se tranforma en un torrente que se desborda, inundando sus hogares y destruyéndoles los enseres.

«El río, para los tiempos de temporada ciclónica, sube y nos inunda las casas, se nos moja todo», aseguró Daniel García ante periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio».

Los lugareños denunciaron que el riesgo de inundaciones en esta comunidad marginada ha aumentado tras la acción de desconocidos que arrojan residuos de construcción y basura al afluente.

«Unos rellenos que vierten de aquel lado nos están haciendo efectos, porque cada vez que el río sube, lo hace más para aquí arriba», manifestó García.

«Después que echaron ese relleno, ese río sube hasta más arriba del porton. Ya tú sabes que aquí coge agua todo el mundo», agregó Dolores Alejandrina Tejada.

De su lado, otra residente del sector Las 10 Tareas, en Los Guaricanos, identificada como Betania Díaz, declaró que los constantes desbordamientos del río Yaguasa han cobrado la vida de varios niños, mientras las autoridades siguen sin tomar cartas en el asunto.

«Estamos cansados de hablar para que nos arreglen el río; por ahí han pasado muchos niños ahogados. Mira la niña (Yeleidy Serrano) que se ahogó, la hallaron para allá arriba», recordó.

«Un foco de enfermedades»

Asimismo, los moradores indicaron que la angustia y la impotencia se apoderan de ellos al ver cómo el agua del afluente amenaza sus vidas, sin posibilidad de abandonar esta barriada capitalina.

«Vivimos aquí porque no tenemos de qué echar mano, porque si tuviéramos a dónde parar, una casa, no viviríamos aquí abajo. En ese río hay contaminación, muchos mosquitos, no dormimos por los mosquitos y el bajo (mal olor). También hay muchos niños con gripe, yo soy una que tiene neumonía, no sé si es el río o la quemadera, de aquel lado queman un viaje de alambre y vainas de neveras», pronunció Ángela García de León, llorando y con la voz entrecortada por la indignación e impotencia.

De igual forma, los ciudadanos expresaron su temor de que los niños de la comunidad puedan contraer dengue u otra enfermedad más grave, debido a la contaminación del caudal.

«Ahora mismo, ese río tú lo miras y está negrecito, y ese mal olor… Con este mal olor, ¿qué niño no se va a enfermar? Ese río está negro, esa agua y esos mosquitos», señaló Reyita Alcántara.

«No cuentan con nadie que los respalde»

Ante esta realidad, los moradores de Las 10 Tareas, en Los Guaricanos, clamaron desesperadamente a las autoridades que acudan en su auxilio, pues aseguran sentirse sin nadie que los respalde.

«No hay ayuda aquí, no hay quien respalde… Al presidente (Luis Abinader), a la alcaldesa (Betty Gerónimo) y a la diputada (Dulce Rojas), que se recuerden que cuando ocurrió la inundación en noviembre del año 2023, él (Luis Abinader) quedó de hacernos un muro, y todavía es la hora que no nos han dado explicaciones», dijo Ángela García de León.

Entretanto, Reyita Alcántara manifestó que las autoridades solo hacen promesas de solucionar la problemática, que lleva más de 23 años, pero hasta ahora no la han materializado.

«La señora Betty Gerónimo siempre dice que sí que nos va a resolver, y nada más llegan hasta la calle de arriba a tapar unos cuantos hoyos y nosotros iguales… Nosotros lo que queremos es que se toquen el corazón, que si hubiera sido ellos, ya hubieran solucionado», sostuvo la señora.

«Aquí no vale, aquí se va un periodo, viene otro y todo el mundo dice: vamos a hacer, vamos a resolver, y nunca nada», añadió Dolores Alejandrina Tejada.

