Los insurgentes anuncian un toque de queda en Damasco de 13 horas tras controlar la capital y derrocar a Al Asad

Damasco (EFE).- Los insurgentes que han tomado este domingo el control de Damasco anunciaron un toque de queda en la capital siria de trece horas.

“El Mando de Operaciones Militares anuncia el toque de queda en la ciudad de Damasco a partir de las 4 de la tarde y hasta las 5 de la madrugada”, según un escueto comunicado de los rebeldes, que no detalló cuándo entra en vigor ni hasta cuándo durará.

Los insurgentes declararon Damasco “libre” del presidente Bachar al Asad tras doce días de ofensiva iniciada por una coalición liderada por el grupo islamista Organismo de Liberación del Levante junto a otras facciones respaldadas por Turquía.

La ofensiva insurgente comenzó el pasado 27 de noviembre y en pocos días ha desmoronado las defensas del gobierno de Damasco, tomando primero Alepo, la segunda ciudad del país, y luego Hama.

Un hombre dispara al aire en las celebraciones en las calles de Homs, este domingo. EFE/EPA/Bilal Alhammoud

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que el presidente sirio abandonó el aeropuerto de la ciudad en un avión “especial”. Además, la ONG con sede en el Reino Unido y una importante red de colaboradores en el terreno, indicó que “los oficiales de las topas de seguridad del régimen se retiraron del Aeropuerto Internacional de Damasco tras el despegue de un avión privado que probablemente transportaba a Bashar al Asad”.

Turquía: Al Asad está “probablemente fuera de Siria”

En Doha, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha declarado que Bachar al Asad, está “probablemente fuera de Siria”, aunque rehusó hacer una afirmación concreta o dar más detalles.

“No estoy seguro. No puedo comentar esto. Creo que está fuera de Siria”, dijo Fidan en una rueda de prensa al ser preguntado por el paradero de Al Asad.

Celebraciones en las calles de Estambul, este domingo. EFE/EPA/Erdem Sahin

Señaló también que en los últimos días no hubo comunicación entre Damasco y Ankara, ya que pese a los esfuerzos turcos de advertir al régimen de su debilidad “no hubo respuesta”.

La oposición dice estar trabajando para la transición

El máximo órgano político de la oposición siria en el exilio, la Coalición Nacional Siria (CNFROS), aseguró este domingo que está trabajando para “completar la transferencia del poder a un órgano de Gobierno de transición con plenos poderes ejecutivos”.

“La Coalición Nacional confirma a la comunidad internacional que continúa trabajando para completar la transferencia del poder a un órgano de gobierno de transición con plenos poderes ejecutivos, para lograr una Siria libre, democrática y pluralista”, dijo en un comunicado.

Una mujer celebra en las calles de Damasco, este domingo. EFE/EPA/Hasan Belal

También afirmó su “interés en la seguridad de los países vecinos y la no injerencia de los sirios en los países vecinos”.

Asimismo, se apunta en la nota que “espera establecer asociaciones estratégicas con países de la región y del mundo con el objetivo de reconstruir Siria de nuevo, para todo su pueblo, independientemente de su etnia, religión o secta”.

El primer ministro sirio, dispuesto a colaborar

Los rebeldes han afirmado que las instituciones públicas en Siria permanecerán bajo la supervisión del primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al Jalali hasta que sean “entregadas oficialmente”.

Al Jalali, por su parte, ha afirmado que tiende su mano a “todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones”, en un vídeo publicado después de que los insurgentes islamistas tomaran el control de Damasco.

Celebraciones en las calles de la ciudad siria de Homs, este domingo. EFE/EPA/Bilala Alhammoud

“Estoy en mi casa, no la he abandonado porque pertenezco a este país y no conozco ningún otro país. Es mi patria. En estas horas en las que la gente siente preocupación y temor (…) Yo, por las instituciones del Estado, que no son mi propiedad ni de cualquier otra persona, sino que son de cada ciudadano sirio. Extendemos nuestra mano a todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones”, dijo.

En el mismo sentido, el Ministerio de Exteriores sirio confirmó este domingo que “seguirá comprometido a servir a todos los conciudadanos y gestionar sus asuntos”, pese a la caída del presidente sirio, Bachar al Asad.

Tomadas la radio y la televisión sirias

Mientras, fuentes de EFE en Damasco informaron de la toma del edificio principal de la radio y televisión siria por hombres armados, sin identificar, que ordenaron abandonar las instalaciones, mientras que miles de personas se congregaban en la plaza de los Omeyas, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, donde están, además de la televisión, las sedes del Ministerio de Defensa y del Ejército.

Un miembro de los insurgentes sirios en la ciudad de Khan Sheikhoun, Siria, el 3 de diciembre de 2024. EFE/EPA/Mohammed Al Rifai

Por su parte, el diario Al Watan, el principal en Siria y progubernamental, señaló este domingo en su cuenta de Facebook que se encuentran ante una “nueva página en Siria” tras el control insurgente de Damasco y se disculpó diciendo que “los medios sirios y periodistas no tienen la culpa” de publicar las “mentiras” que “ellos” -en referencia al Gobierno- les enviaban.

“Creo que Siria será para todos los sirios (…) que Dios proteja a Siria y a su pueblo, de todas las sectas y doctrinas. Nos merecemos un país bonito”, concluyó el diario progubernamental.

