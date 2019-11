Los interesantes resultados electorales

Las elecciones generales tendrán dos niveles, en el primero de los cuales se decidirá el poder, el real poder: serán elegidos los senadores.

La suma de las sumas de voluntades y compromisos, y la suma de las alianzas y el cumplimiento de las alianzas, son de las principales preocupaciones que deben ocupar la atención de partidos, movimientos y candidatos independientes.

Un escenario importante es tener el control del Poder Ejecutivo, en una situación mundial y nacional, donde no se sabe en qué pie estamos parados. Guerras parciales, regionales, continentales y hasta una guerra mundial son una amenaza latente.

El poder hegemónico del eterno enfrentamiento norte-norte tiene, ahora, ingredientes tan viejos y tan vigentes como el resurgimiento del poder militar japonés y el surgimiento de China como potencia mundial, militar y comercial, que habla de tú a tú mirándole los ojos a las otras potencias, crea una situación que habla claramente de lo complicada que puede ser la ruptura de la paz mundial.

Como la persuasión del poderío atómico dejó de ser un elemento disuasorio que permitió la hegemonía de dos naciones, el equilibrio del mundo depende de la finura de la política de interrelación entre los países.

El gobierno mundial requiere un consenso que no ha sido logrado por Naciones Unidas, donde dos o tres países imponen sus reglas, retuercen acontecimientos y escriben la historia, pero ahora hay quienes tienen poder para cuestionar, decidir.

Algo similar ocurrirá en nuestro país a partir de agosto del 2020.

Los curiosos de las informaciones y noticias internacionales seguimos lo de España, no me refiero a la locura independentista de catalanes que pretenden romper la unidad de la nación ibérica, me refiero al juego electoral-congresual que se libra de cara a sus próximas elecciones.

Se busca conformar una mayoría para formar un gobierno que desarrolle un programa consensuado por varias fuerzas, en veces antagónicas. España ha pasado este año entre unas elecciones, imposibilidad de formar gobierno, nuevas elecciones, nueva campaña y nueva tentativa de obtener los votos imprescindibles para conformar una mayoría, que permita iniciar una administración con fuerza y poder para encabezar el Estado.

Aquí se presenta un panorama muy rico. Hay negociaciones para escoger legisladores, cuyas postulaciones representan un abanico de intereses. Una vez elegidos son independientes, conforme al mandato constitucional, ¿cómo se conformará la mayoría para el ejercicio del Poder?

Aunque el Poder Ejecutivo nombra millares de personas en puestos públicos, el Senado puede y tiene la facultad de seleccionar el Poder Judicial y controlar al Ejecutivo, incluso tiene la facultad de juzgar al mandatario y disponer la destitución del Presidente de la República mediante un juicio político. ¿Cómo se intenta conformarla mayoría en el Senado?

Ojo con eso. Hay personajillos capaces de cualquier cosa.