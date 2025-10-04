Los libros que todos buscan en la Feria del Libro 2025: ¿Los conoces?

¿Tener mil emociones a través de “simples” textos? Ese es el poder de un buen libro.

Los libros son mucho más que palabras impresas; son ventanas que dejan entrar aire fresco, puertas que conducen a otros mundos y portales hacia dimensiones inimaginables.

Ese magnetismo se ha sentido con fuerza en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, celebrada en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde jóvenes y adultos recorren pasillos en busca de títulos que los hagan reír, llorar o soñar.

En esta edición, los libros más buscados han sido clásicos y novedades. Orgullo y Prejuicio encabeza la lista como una de las obras favoritas de los jóvenes. También figuran títulos como Las cadenas del rey y El perfume del rey, de la escritora colombiana Katherine Bernal, así como Las mil y una noches y El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo.

Juliana Rivas, de la librería Books Words, asegura que Orgullo y Prejuicio es un infaltable: “Es un libro que toda mujer debe leer, y más la dominicana”.

Lea más: Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

Entre las autoras más solicitadas también destacan Alice Kellen, Joana Marcus y Ariana Godoy, cuyas novelas juveniles han ganado terreno en las preferencias del público.

Carlos Familia, de la librería Liberpool, señala que la afluencia ha sido notable: “La presencia de personas ha sido bastante, especialmente de los jóvenes”, quienes buscan con insistencia El perfume del rey, parte de la saga de Bernal.

Géneros en auge

El romance, la fantasía y el misterio encabezan las preferencias, aunque también hay espacio para libros de emprendimiento y autoayuda. Altagracia Rodríguez comenta que uno de los títulos más vendidos en su stand es Sanar para crear, de desarrollo personal: “Creo que la lectura sí tiene público y a la gente le gusta leer”.

En los estands abundan sagas y novelas como Fuego, Meses a tu lado, A través de mi ventana, El chico que dibujaba constelaciones, Nosotros en la luna, Todo lo que fuimos juntos y Todo lo que somos juntos.

Los más pequeños también tienen su espacio con cuentos infantiles y títulos como Caraval, de Stephanie Garber, además de Box y otros libros juveniles que llaman la atención de nuevas generaciones.

La FILSD 2025, que se celebra hasta el 5 de octubre, se ha convertido en un universo de historias donde grandes y pequeños descubren nuevas voces. Esta edición rinde homenaje al historiador Frank Moya Pons, dedica un espacio especial a la literatura infantil y ofrece, además de libros, cine, teatro, artes visuales y música para todas las edades.

Síguenos como periodicohoyrd