Los líderes del mundo reaccionan al deceso de expresidente Carter

Naciones Unidas. EFE.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar “profundamente entristecido” por la muerte del expresidente de EE.UU. Jimmy Carter (1976-81), del que resaltó su legado en la paz y seguridad mundial con “hitos” como los acuerdos de Camp David o los relativos al Canal de Panamá.

Guterres recordó además su talante y sus prioridades cuando Carter dejó la presidencia de su país y se volcó en la mediación de conflictos, la vigilancia electoral en países en transición, la promoción de la democracia y la erradicación de enfermedades.

Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó ayer la muerte de Jimmy Carter, un “demócrata” quien ayudó a que “no se robaran las elecciones” en el país suramericano.

“Lo conocí personalmente hace años, cuando se me perseguía en Colombia y me prestó su solidaridad, y luego ayudó a que no se nos robaran las elecciones. Debo expresarle a su familia mis condolencias. Ha muerto un demócrata”.

Miguel Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó los “esfuerzos” que hizo Carter por mejorar las relaciones entre ambos países.

“Condolencias al pueblo y gobierno de EE.UU., en especial a la familia y seres queridos del Presidente James Carter”, escribió en redes sociales.

Díaz-Canel también manifestó que el pueblo cubano “recordará con gratitud” los “esfuerzos” de Carter “en favor de la mejoría de relaciones, sus visitas a Cuba y su pronunciamiento en favor de la libertad de los Cinco (agentes cubanos que estuvieron presos en EE.UU. por espionaje)».

Daniel Ortega

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó el legado político del expresidente estadounidense, y lo definió como un “hermano”, “un inolvidable amigo” de América, y un gobernante que “supo intentar una política respetuosa y amistosa» con los demás países.

Venezuela

Venezuela lamentó el fallecimiento ayer del expresidente Jimmy Carter, a quien el Ejecutivo de Nicolás Maduro recordó como un “hombre de demostrado compromiso con la paz y con el diálogo».

El Gobierno venezolano expresó sus “más sinceras condolencias” con los familiares y amigos de Carter, quien -aseguró- tuvo “lazos de amistad con los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro».

“Su visión y compromiso con la democracia en momentos sensibles para Venezuela contribuyeron a desmontar intentos desestabilizadores y la intolerancia de la ultraderecha y del golpismo, razón por la cual Venezuela lo recordará con agradecimiento”.

Bolivia

El expresidente Carlos Mesa señaló que Carter “fue un hombre profundamente comprometido con la democracia, los DDHH y genuinamente interesado por América Latina». Por su parte, en la misma línea, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé describió a Carter como “un auténtico demócrata, promotor de los DDHH y amigo de Latinoamérica”.